В России начали проводить «детские свадьбы»

В саратовском Дворце бракосочетаний проводят необычный эксперимент по организации «детских свадеб». Об этом стало известно изданию «Подъем».

Для детсадовцев, школьников и студентов организуют экскурсии, в рамках которых выбирают «жениха» и «невесту», наряжают пары и проводят церемонию бракосочетания «понарошку».

Подобную инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева. Она сравнила «детские свадьбы» с играми в «дочки-матери» и выразила уверенность, что подобные церемонии формируют у детей и подростков традиционные семейные ценности.

При этом Васильева отметила, что содержание таких экскурсий в ЗАГСах должно соответствовать возрасту детей. По словам омбудсмена, в Саратовской области есть практика по раннему правовому просвещению и духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.

В самом Дворце бракосочетаний заявили, что не первый год проводят такие символические церемонии. При этом сотрудники ЗАГСа подчеркнули, что по-настоящему «женить начинают только с 18 лет».

До этого президент РФ Владимир Путин призвал россиян брать пример с регионов Кавказа, где женят и выдают замуж в достаточно раннем возрасте. Глава государства призвал студенческие семьи не откладывать рождение ребенка, поскольку «продолжение рода — божественная миссия человека».

Ранее в Госдуме обсудили идею вступать в браки с 16 лет.