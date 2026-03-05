Размер шрифта
Валя Карнавал о раннем творчестве: «Хочется все удалить»

Блогерша Валя Карнавал призналась, что хочет удалить свои старые ролики
karna.val/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Валя Карнавал в беседе с kp.ru рассказала о своем раннем творчестве.

Карнавал призналась, что ее первый ролик был шуточным. Как она отметила, ранние работы не принесли ей популярности. Она долго трудилась ради продвижения и успеха. После восьмидесятого или сотого видео блогершу начали узнавать.

«Бывает, когда хочется поностальгировать, я открываю свои первые ролики, и сразу же хочется всё удалить, что было семь лет назад. Тогда и качество видео было ужасным, я себе не нравилась. Но я же девчонка, поэтому такие желания возникают», — призналась знаменитость.

Карнавал добавила, что в самом начале пути над ней смеялись сверстники, одноклассники и не понимала семья.

В июле вымогателей, шантажировавших Валю Карнавал нюдсами, задержали в Москве. По данным Telegram-канала Mash, весной 2025 года фанатки заметили звезду в фитнес-клубе Kometa Black на Трубной площади, дождались в раздевалке и незаметно сфотографировали в момент переодевания. После одна из девушек сбросила откровенные фото своему парню, а тот попытался получить от Карнавал деньги за их непубликацию в открытом доступе.

Ранее Валя Карнавал уехала в больницу после дня рождения.

 
