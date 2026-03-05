Лавров назвал цель военной операции США и Израиля против Ирана

Лавров: Израиль и США хотят втянуть страны Персидского залива в войну с Ираном

Соединенные Штаты и Израиль стремятся втянуть страны Персидского залива в вооруженный конфликт против Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его выступление транслировалось на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Дипломат принял участие в круглом столе по тематике урегулирования украинского кризиса. В том числе в ходе мероприятия он высказался об эскалации на Ближнем Востоке.

«Одной из целей [совместной операции США и Израиля] было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива — Ираном и его арабскими соседями, между которыми за последние годы до недавнего времени наблюдался позитивный процесс нормализации», — отметил Лавров.

По словам министра, Россия с зарубежными партнерами будут принимать меры для создания такой атмосферы, которая сделает невозможной операцию против Исламской Республики.

5 марта МИД России призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке остановить боевые действия и прекратить удары по территории арабских стран Персидского залива. В ведомстве выразили уверенность, что единственным способом «удержать Ближний Восток от скатывания в пучину дестабилизации» является прекращение операции США и Израиля, запустившей «цепную реакцию страданий арабов».

