«Неотложные вопросы»: Лавров встретился с коллегами из Армении и Азербайджана

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве для обсуждения ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Как уточнили в российском МИД, встречи прошли отдельно.

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«В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования», — говорится в сообщении ведомства.

Встречи прошли 20 и 21 октября, хотя никакой официальной информации о переговорах Лаврова с главой МИД Азербайджана или Армении 20 числа не поступало. В МИД России подчеркнули, что обсуждения состоялись в рамках развития телефонных контактов российского президента Владимира Путина с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пока неизвестно, планируются ли переговоры между Мнацаканяном и Байрамовым при участии Лаврова, но на данным момент оба министра все еще находятся в Москве.

В рамках совместных переговоров стороны могли бы обсудить подготовку возможной встречи Пашиняна и Алиева в российской столице — формальное согласие на переговоры они уже дали.

В последнее время ситуация вокруг конфликта в Нагорном Карабахе развивается не лучшем образом. Так, сторонам до сих пор не удается добиться полного соблюдения режима прекращения огня. Впервые соответствующее соглашение было достигнуто как раз на совместной встрече Лаврова, Мнацаканяна и Байрамова в Москве 9 октября.

Режим начал действовать на следующей день и преследовал гуманитарную цель — обменяться удерживаемыми лицами и телами погибших. Однако стороны практически сразу начали обвинять друг друга в его нарушении, что привело к новой попытке остановки боевых действий. В ночь на 18 октября стороны договорились о гуманитарном перемирии, но и это соглашение было нарушено в кратчайшие сроки.

Проблемы с перемирием вполне очевидны для обеих сторон, а их готовность к переговорам при посредничестве Москвы отчасти можно назвать стремлением к установлению мира. Тем не менее пока проблему решить не удается, в том числе из-за отсутствия механизма по контролю прекращения огня.

Кроме того, стороны придерживаются разных точек зрения по поводу действий, необходимых для завершения вооруженного противостояния.

В Баку неоднократно требовали от Еревана вывода войск со спорных территорий, когда Армения настаивает на восстановлении статуса-кво.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в конце сентября, хотя определенные противоречия наблюдались еще летом. Стороны обвинили друг друга в обстрелах — Ереван указал на удар азербайджанских сил по территории непризнанного Карабаха, а Баку уличил армянские войска в атаке на населенные пункты на линии соприкосновения.

С этого момента ситуация в регионе крайне нестабильна, а стороны конфликта попеременно сообщают об уничтожении военной техники противника и новых жертвах столкновений. Не стоит также забывать о том, что все участники конфликта полностью или частично ввели военное положение вместе с всеобщей мобилизацией.

Международное сообщество, призвав Армению и Азербайджан к прекращению огня и сдержанности, продемонстрировало редкую в таких ситуациях сплоченность и солидарность.

На общем фоне выделилась Турция, открыто поддержавшая Азербайджан. Действия Анкары создали дополнительную напряженность в регионе.

Особую обеспокоенность вызывает переброска сирийских боевиков в зону конфликта со стороны Анкары, о чем не раз говорили в Ереване. В МИД России уже пообещали обсудить этот вопрос со своими турецкими коллегами. С точки зрения Москвы, подобные процессы не только ведут к эскалации напряженности, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона.