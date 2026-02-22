Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 22 февраля 2026 года

22 февраля состоялся заключительный день соревнований на Олимпийских играх в Милане, где в масс-старте на 50 км приняла участие Дарья Непряева.

Лыжница в заключительном марафоне по ошибке надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин. После завершения соревнований результат россиянки аннулировали.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее в Вероне началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года.