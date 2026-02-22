За три часа Россию атаковали почти 40 дронов

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над семью регионами страны 36 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. В Белгородской области уничтожили 15 БПЛА, шесть нейтрализовали в Московском регионе (четыре их них пытались атаковать столицу), шесть — в Воронежской области, пять — в Калужской, еще два сбили в небе Брянской области и по одному — в Курской и Тверской областях.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы.

Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.