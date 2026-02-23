Украинские военные в зоне СВО стали уничтожать собственные беспилотники

Украинские военные из-за большого числа беспилотников над полем боя уничтожают собственные дроны. Об этом сообщает издание издание Business Insider (BI).

В публикации говорится, что солдаты Вооруженных сил Украины перерезают и обрывают любые попадающиеся им оптоволоконные кабели от беспилотников, вне зависимости от того, какой стороне они принадлежат. Военные применяют ножницы, тактические ножи и даже используют голые руки. По словам солдат, в случае малейшего сомнения дрон сразу же объявляется вражеским.

2 февраля начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что российские беспилотники типа «шахед» являются одной из самых серьезных проблем для украинских войск. Российские дроны летают как высоко, чтобы не быть достижимыми для расчетов украинских мобильных огневых групп, так и низко, используя ландшафт местности.

