ВСУ ударили по трем российским областям, есть раненые

ВСУ атаковали Брянскую, Белгородскую и Калужскую области. Об этом сообщили губернаторы регионов в Telegram-каналах.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в поселке Малиновка FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по автомобилю. При этом несовместимые с жизнью травмы получил мужчина.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Некислица. При налете мужчина получил минно-взрывные ранения, он госпитализирован.

А губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что силы ПВО (противовоздушной обороны) днем ликвидировали пять беспилотников в Боровском муниципальном округе и на окраине Калуги.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы.

Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.