Путин обратился к россиянам в День защитника Отечества

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к россиянами с поздравлением по случаю Дня защитников Отечества. Соответствующее видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества», — сказал лидер РФ.

Он обратил внимание, что уже многие десятилетия эта дата отмечается в России как один из самых значимых государственных праздников. По словам Путина, данный праздник стал символом искренней народной любви к защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет профессиональный долг.

Также он отметил, что из поколения в поколение граждане РФ бережно хранят память о каждой странице ратной летописи Отечества.

«Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами», — добавил президент.

До этого Путин заявил, что россиян объединяет гордость за свою родину и за достижения предков, которые отстаивали право народа, а Героев России роднит готовность ставить интересы Родины выше всего.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.
 
