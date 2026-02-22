Стала известна личность мужчины, пытавшегося проникнуть в резиденцию Трампа во Флориде

Сотрудники правоохранительных органов опознали мужчину, ликвидированного при попытке проникнуть с оружием в резиденцию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

«Остин Такер Мартин, 21 год, из города Камерон, штат Северная Каролина», — сказано в сообщении.

По информации издания, молодой человек был художником. Накануне мать Мартин объявила его пропавшим.

В ночь на 22 февраля агенты Секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который прорвался через периметр резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Как заявил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу, он был с дробовиком и канистрой бензина и поднял оружие после требования его бросить. Он уточнил, что никто из правоохранителей не пострадал.

Трамп в этот момент находился в Вашингтоне. Что известно о стрелке, его маршруте и ходе расследования — в материале «Газеты.Ru».

Новость дополняется.