США призвали своих граждан в Мексике затаиться на фоне беспорядков

Посольство США призвало американцев в Мексике найти укрытие
Jose Luis Gonzalez/Reuters

Американское посольство в Мексике выпустило предупреждение для граждан США, оказавшихся в районах, где начались беспорядки после данных о ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, и призвало их укрыться в убежищах.

В пресс-релизе уточняется, что речь идет о мексиканских штатах Халиско, Тамаулипас и некоторых районах Мичоакана, Герреро и Нуэво-Леона.

«В связи с продолжающимися операциями по обеспечению безопасности, перекрытием дорог и преступной деятельностью, гражданам США, находящимся в указанных местах, следует оставаться на месте до дальнейшего уведомления», — заявили в посольстве.

Там добавили, что американцам следует избегать зон со скоплением людей и правоохранителей. При этом гражданам США нужно найти укрытие, минимизировать ненужные передвижения, следить за развитием событий в местных СМИ, а также держать постоянный контакт с родственниками и друзьями.

До этого в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о ликвидации Сервантеса, известного как Эль Менчо. Утром 22 февраля в муниципалитете региона Тапальпа прошла федеральная операция. В ответ на действия силовиков члены наркокартеля перекрыли автомобильные трассы. В столице штата Гвадалахаре, Тале, Тапальпе и курортной Пуэрто-Вальярте были зафиксированы случаи поджогов машин и блокировки дорог.

Ранее в Мексике мэра города застрелили в День мертвых.
 
