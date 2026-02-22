Размер шрифта
В Вероне началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года началась в Вероне
Claudia Greco/Reuters

Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала 22 февраля на площадке Арена-ди-Верона в Италии.

Церемония называется «Красота в действии». Проходит она в древнем Коллизее Вероны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Итогом мероприятия станет передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, принимают участие в церемонии закрытия. Среди участников — ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль — единственную награду россиян на Играх, фигуристка Аделия Петросян, а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, чьи старты завершились в последний день соревнований.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала допуск россиян на закрытие ОИ в момент других запретов.
 
