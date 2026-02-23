Все аэропорты Москвы вернулись к полноценной работе

В Шереметьево, Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово вернулись к работе без ограничений на полеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 23:31. В нем уточняется, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. К полноценной работе вернулся и подмосковный Жуковский.

Полеты в указанных аэропортах были приостановлены около 18:00, а с 19:41 выполнялись по согласованию с соответствующими органами на фоне налетов БПЛА на Москву. В течение 22 февраля город попытались атаковать 25 дронов.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили БПЛА и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы.

Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.