В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации

Из-за надвигающейся на Нью-Йорк снежной бури в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

Он пояснил, что с вечера 22 февраля до полудня 23 февраля закроются автомагистрали для движения транспорта, в школах не будет занятий, а по всему городу откроют пункты обогрева.

По данным Национальной метеорологической службы США, в Нью-Йорке может выпасть около 45 см осадков, при этом порывы ветра превысят 26 м/с.

25 января сообщалось, что снежная буря оставила без электричества более миллиона домов в Соединенных Штатах. Национальный аэропорт им. Рональда Рейгана в Вашингтоне полностью прекратил полеты. В столице США закрылись все городские музеи и зоопарк.

До этого США накрыл ледяной шторм «Ферн», один из мощнейших за последние 100 лет. Последствия бури затронули более чем 200 млн жителей. В ряде городов уже произошли блэкауты, в 22 штатах введен режим ЧС, отменено более 10 тыс. рейсов. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности экстренных служб к «Ферну».

Ранее американцам посоветовали не доверять «Погоде» от Apple.