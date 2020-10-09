«Оторван от реальности»: Трампа проверят на вменяемость

Меньше чем за месяц до выборов американские демократы намерены создать комиссию для проверки дееспособности президента США Дональда Трампа. Об этом объявила в ходе пресс-конференции спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, заявив, что глава Белого дома «оторван от реальности».

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После того, как президент заразился коронавирусом, он сделал сразу несколько заявлений, вызвавших противоречивую реакцию. Из военного госпиталя «Уолтер Рид» он выписался спустя три дня и сразу вернулся в Белый дом, где наблюдается вспышка коронавируса. Заходя в Белый дом, Трамп демонстративно снял маску, хотя его лечение все еще продолжается.

В четверг он дал первое интервью телеканалу Fox Business.

«Я вернулся, потому что я идеальный физический образец и я очень молод. И в этом мне повезло», — сказал 74-летний Трамп.

Нэнси Пелоси, которая ведет переговоры о плане стимулирования экономики США, в ходе пресс-конференции достаточно едко прокомментировала это заявление Трампа, чем вызвала гнев президента. «Сумасшедшая Нэнси — это та, за которой следует наблюдать. Они не зря называют ее Сумасшедшей!», — написал он в Twitter.

После этого Пелоси анонсировала законопроект о создании комиссии, которая позволила бы Конгрессу отстранить президента от его обязанностей в случае недееспособности, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции. Однако ее заявление стало неожиданностью.

25-я поправка действительно позволяет спикеру пойти на этот шаг, тем не менее, Трампа нельзя отстранить без согласия вице-президента Майка Пенса и членов кабинета президента. К тому же, в данный момент Конгресс США не заседает, поэтому серьезное рассмотрение инициативы, не говоря уже о голосовании, маловероятно.

Впрочем, противники Трампа уже не в первый раз прибегают к подобной стратегии без особой надежды на успех этой идеи. Достаточно вспомнить прошлогодний процесс импичмента.

В прошлом году палата представителей, контролируемая демократами, объявила импичмент президенту, обвинив его в злоупотреблении властью после того, как Трамп, по их мнению, попытался оказать давление на Украину, чтобы Киев начал расследование в отношении сына его конкурента на выборах Джо Байдена. Как и ожидалось, контролируемый республиканцами сенат признал несостоятельными все обвинения.

Расследование, однако, велось в предвыборный период и стало вопросом электорального процесса. Демократы пытались не отстранить президента, а как можно сильнее дискредитировать его в глазах избирателей, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Это заявление нацелено не на реальное создание комиссии по отстранению Трампа, а на то, чтобы его в еще большей степени дискредитировать

и публично обсуждать проблему его дееспособности — то же самое, как с импичментом. Демократы изначально понимали что республиканское большинство в сенате не позволит реализовать импичмент, но само обсуждение якобы преступлений Трампа, его деятельности на посту президента было призвано ослабить его популярность и ослабить шансы на переизбрание», — отмечает эксперт.

Сейчас, обращаясь к 25-й поправке к конституции, оппоненты Трампа в очередной раз пытаются привлечь внимание своих избирателей, выставляя его как президента, «оторванного от реальности».

«Если создается официальный инструмент, то это, соответственно, более важно, более значимо. К этому будет привлечено внимание прессы и этому уже будет придан юридический характер, а не просто политический. И обретая юридический характер политическое воздействие данной процедуры будет сильнее, потому что одно дело — говорить просто о том, что Трамп пытался вовлечь Украину в американскую внутреннюю политику, другое дело — вводить процедуру импичмента. То же самое и здесь. Это такое воспроизводство импичмента с целью дальнейшего ослабления Трампа именно перед выборами», — считает Дмитрий Суслов.

В качестве повода для подобных нападок демократы используют не только неоднозначные заявления президента. Глава Белого дома, лечась от коронавируса, проходил различные процедуры, включая и те, которые, как предполагают американские эксперты, могут вызвать бессонницу и перепады настроения.

«Есть мнение, что когда вы принимаете стероиды или если у вас был COVID-19, это может привести к некоторым нарушениям суждения. Но, опять же, это должны определить врачи и ученые, но это было очень странно, действительно удивительно», — заявила Пелоси.

На этой неделе Дональд Трамп объявил, что прекращает переговоры с демократами о принятии мер по стимулированию американской экономики до своей победы на выборах. Однако на следующий день он объявил, что дискуссия будет продолжена. Накануне он также заявил, что не будет участвовать в виртуальных дебатах с Джо Байденом.

«Я не буду зря тратить время на личные дебаты. Сидеть за компьютером, глупости... Тебе могут отрезать связь... Я не буду принимать участие в виртуальных дебатах», — сообщил он в интервью Fox Business.

Наконец, удивление вызвало скорое возвращение Трампа в Овальный кабинет, несмотря на правила изоляции и его заявления о коронавирусе. Президент утверждал, что в его госпитализации не было необходимости и он не считает, что является переносчиком заболевания.

«Я вообще не считаю себя заразным. Помните: когда вы поймаете это, вам станет лучше. Ведь тогда у тебя [появится] иммунитет», — заявил Трамп.

Выходя из госпиталя, он также сообщил, что людям не следует бояться коронавируса, в то время как в США растет уровень заболеваемости. 212 тыс. человек в стране погибли из-за вируса.

Ранее в среду президент опубликовал в своем Twitter видео, в котором он назвал заражение коронавирусом «благословением от Бога».

Согласно 25-й поправке к конституции, в случае признания президента недееспособным, исполнять его обязанности будет вице-президент. Следующим же в очереди является спикер палаты представителей.