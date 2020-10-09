«Северный поток» не тронули: Берлин и Париж согласовали санкции против РФ

Франция и Германия согласовали список из девяти российских граждан, против которых будут введены санкции по делу о предполагаемом отравлении Алексея Навального. Как сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники, под санкции попадет ряд сотрудников администрации президента РФ, спецслужб и Государственного НИИ органической химии и технологии, где могли изобрести боевое отравляющее вещество «Новичок».

Список пока не окончательный – его могут расширить и дополнить, обсуждение проекта санкций пройдет в Совете по иностранным делам в Брюсселе 12 октября. Имена фигурантов списка не разглашаются.

Санкции предполагают, помимо заморозки активов на территории Франции и ФРГ, также запрет на поездки в Европу. При этом, отмечает Le Monde, Берлин смог отказаться от искушения увязать ситуацию с Навальным и газопровод «Северный поток — 2».

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Неделю назад министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что санкции по линии Евросоюза «неизбежны» — если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит результаты исследования лабораторий, выявивших следы яда группы «Новичок» в организме Навального.

«Санкции всегда должны быть направленными и пропорциональными, но такое злостное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия не может остаться без ответа. С этим внутри Европы мы согласны», — подчеркнул глава немецкого МИДа.

Он также заявил, что отказ от строительства СП-2 для давления на Россию окажет негативный эффект для самой Европы.

«Более сотни европейских компаний участвует в проекте строительства газопровода, половина из них — немецкие. Многие европейские работники пострадают от приостановки строительства», — добавил Маас.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон поддержит Францию и ФРГ и введет санкции против РФ за отравление Алексея Навального. Как сообщает газета «Коммерсантъ», решение французских и немецких властей поддержали также Нидерланды.

«Это <…> наш ответ на отвратительное отравление Алексея Навального. Несмотря на то, что у российских властей есть четкие основания для ответа, они не предпринимают никаких серьезных попыток расследовать это нападение», — заявил глава британского внешнеполитического ведомства.

Доказательства применения боевого отравляющего вещества «Новичок» являются «бесспорными», добавил Рааб. Москва не делала никаких реальных шагов по расследованию инцидента, заявил он, и поэтому Британия поддерживает Францию и Германию.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок также поддержал совместное франко-немецкое заявление о санкциях против руководства Российской Федерации из-за ситуации с Навальным. «Не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме причастности и ответственности России», — написал Блок в своем Twitter.

6 октября Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) сообщила, что в крови Навального были найдены следы вещества класса «Новичок». Выводы лабораторий из Франции и ФРГ были подтверждены, заявили представители организации.

Мария Захарова от лица МИД РФ подчеркнула, что немецкие и французские правоохранительные органы так и не ответили на запросы российской Генпрокуратуры.

Вместо сотрудничества с Москвой Париж и Берлин выбрали угрозы и попытки шантажа. Впоследствии она заявила, что «санкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному — ответным мерам; симметричным, параллельным либо схожим — неважно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что российские власти искренне желают установить обстоятельства инцидента с Навальным и ждут экспертов ОЗХО.

«Германия обратилась за содействием и получила некую информацию от ОЗХО. Мы не знаем, какую именно информацию, мы знаем только основные очертания, которые были опубликованы, но конкретики там никакой не содержится», — сказал представитель Кремля.