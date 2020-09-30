Цель — Курилы: Суга сохранит курс в отношении России

Политика нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в отношении России остается такой же, как и у его предшественника Синдзо Абэ. Однако такое положение дел вызывает недовольство у ряда сотрудников японской администрации, передает газета «Асахи».

«Если бы действительно хотели вернуть [Курильские] острова, нужно было экономическое сотрудничество на более внушительные суммы», — заявил журналистам высокопоставленный источник.

Суга говорил вскоре после избрания на пост премьера, что Японии нужно подвести итоги своей послевоенной дипломатии. Однако о мирном договоре с РФ он не упоминал. Впрочем, впоследствии новый глава правительства Японии заявил, что с Россией нужно вести диалог и «не оставлять проблему северных территорий».

Реклама

После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Суга сообщил, что хотел бы поскорее встретиться с российским лидером лично.

Экс-премьер Синдзо Абэ встречался с Путиным 27 раз. В 2016 году он предложил план экономического сотрудничества и «новый подход» к вопросу принадлежности Курил. Два года назад в Сингапуре Абэ отошел от изначальных требований Токио вернуть все острова, согласившись с президентом РФ в том, что переговоры о мирном соглашении нужно строить на основе Совместной советско-японской декларации, в которой речь шла лишь о передаче двух островов.

Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио, не является предметом для обсуждения.

В начале прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал, что японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году в Сан-Франциско мирному договору. Тем не менее Абэ считает, что суверенитет Японии все же распространяется на Курилы. Острова вошли в состав СССР в 1945 году по итогам разгрома японской Квантунской армии и после взятия их с боями советской морской пехотой.

Острова стали советскими, японцы оттуда были переселены в Японию, но мирный договор так и не был подписан.

Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе совместной советско-японской Декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в той декларации не упоминается.

В марте 2019 года МИД России получил ноту протеста от правительства Японии в связи с военными учениями российских мотострелков на островах Итуруп и Кунашир. «Мы считаем российские учения на северных территориях неприемлемыми, проблему — важной, поэтому правительство продолжит упорно вести переговоры с Россией», — заявили в японском кабмине.

Российские торжества на Курилах японские власти также считают неприемлемыми. В сентябре 2018 года протест был выражен Токио в связи с проведением на юге архипелага праздничных мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неоспоримости российского суверенитета на территории Курильских островов. Она также отметила, что желание японских представителей вернуть вопрос о Южных Курилах в «Синюю книгу дипломатии» противоречит настрою на диалог по данному вопросу.

«Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях», — сказала дипломат. Кроме того, Захарова добавила, что Японии следует «вернуться на землю», чтобы представители стран смогли продолжить переговоры по данному вопросу.

Летом 2019 года Москва указала Токио на недопустимость претензий японской стороны из-за визитов российских властей на южные Курильские острова.

«С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», — говорится в комментарии российского МИДа.