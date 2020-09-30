«Худший президент»: как прошли дебаты Трампа и Байдена

— Вы лжец!

— Нет, вы лжец!

Этот отрывок первых дебатов президента США Дональда Трампа и его оппонента из Демократической партии экс-вице-президента Джо Байдена емко описывает всю дискуссию кандидатов на пост главы государства.

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Дебаты, прошедшие этой ночью в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо, начались без традиционного рукопожатия. Как отметил ведущий Крис Уоллес, соответствующая договоренность была достигнута заранее и связана с пандемией коронавируса.

Однако наблюдая за градусом беседы и числом взаимных оскорблений, прозвучавших с трибун, сложно поверить, что оппоненты согласились бы пожать друг другу руки даже при благоприятной эпидемиологической обстановке.

Всего за полтора часа Джо Байден наградил своего соперника целым рядом нелицеприятных эпитетов: «худший президент в истории США», «лжец», «щенок Путина», «клоун», «расист».

Кандидат от демократов не стеснялся в выражениях, несколько раз потребовав от Трампа «заткнуться». Впрочем, такой резкий тон стал ответом на постоянные попытки действующего президента перебить своего оппонента, которые, как правило, делались для того, чтобы заявить, что «Байден врет».

Дональд Трамп в долгу не оставался, хотя, как и четыре года назад, во время его дебатов с Хиллари Клинтон, уколы а адрес оппонента с его стороны выглядели более элегантно.

«Вы употребили слово «умный»? Не используйте это слово в разговоре со мной. В вас нет ничего «умного», Джо», — в очередной раз перебивал он Байдена. А вот прозвище «сонный Джо» и обвинения в употреблении «допинга» перед дебатами, несмотря на любовь к этим темам в Twitter, во время очной дискуссии Трамп не использовал.

Несмотря на постоянные попытки перекричать своего оппонента и взаимные оскорбления, дебаты проходили в соответствии со строгим регламентом. Кандидатам было предложено шесть тем, на обсуждение каждой из которых было выделено по 15 минут.

Оппоненты обсуждали выдвижение Эми Коми Баррет на пост верховного судьи, пандемию коронавируса в США, перспективы экономики, расовые вопросы и проблему поддержания правопорядка, вопросы изменения климата и честность предстоящих выборов.

Вопрос назначения нового судьи встал после кончины 87-летней Рут Гинзбург. Занимавшая пост члена высшего американского судебного органа, Гинзбург была широко известна своими либеральными взглядами. Достаточно сказать, что именно она в 2015 году добилась того, чтобы во всех штатах был отменен запрет на однополые браки.

Трамп номинировал на вакансию полную противоположность Гинзбург. Эми Коми Баррет широко известна в американских консервативных кругах. Она работала с не менее легендарным ныне покойным членом Верховного суда консерватором Антонина Скалиа.

В случае ее назначения, которое будет утверждать контролируемый республиканцами сенат, Верховный суд США на долгие годы станет крайне консервативным органом. Баланс либералов и консерваторов установится в соотношении 3 к 6.

Неудивительно, что члены Демократической партии резко критикуют возможность подобного назначения.

Их главный аргумент, который повторил на дебатах и Байден, заключается в том, что до президентских выборов осталось слишком мало времени и уходящая администрация не имеет морального права решать столь судьбоносный для страны вопрос.

Байден утверждает, что с назначением необходимо подождать до января, когда Овальный кабинет займет победитель нынешних выборов. Также он выступает и против кандидатуры Баррет, подчеркивая, что ее назначение не только позволит Трампу изменить касающиеся здравоохранения законы, но и нанесет ущерб состоянию прав женщин в США.

Трамп в свою очередь указывает, что он был избран президентом страны не на три года, а на четыре. А значит, до января 2021 года он без каких-либо препятствий может назначить верховного судью. Скорее всего, действующий глава государства так и поступит.

Во время дебатов вопрос о назначении нового верховного судьи так или иначе вращался вокруг возможности отмены программы доступного медицинского страхования Obamacare.

Республиканская партия и Трамп в частности выступают ярыми противниками этой реформы, называя ее «социалистической».

В свете пандемии коронавируса угроза Байдена о том, что действующий президент заберет у неимущих последнюю возможность на медицинскую помощь, выглядела особенно оправданно. Трамп же в качестве контраргумента обещал, что его альтернативная реформа здравоохранения сделает лекарства, выписываемые по рецептам, «дешевыми как вода».

Во время обсуждения темы коронавируса у Байдена было крайне широкое поле для нападок на действующего главу государства. Он не уставал повторять, что США, где проживают только 4% населения планеты, стали мировым лидером как по числу выявленных случаев, так и смертей.

Заявления Трампа о скором изготовлении вакцины и массовом ее применении высмеивались Байденом: «Это вам говорит человек, который обещал, что пандемия закончится к Пасхе». «Тогда это был сарказм», — неуверенно отвечал ему Трамп.

В разговоре о здравоохранении действующий президент чувствовал себя уверенно лишь тогда, когда ему удавалось обернуть аргументы Байдена в насмешку над ним. Так, когда его уличили в проведении массовых митингов перед избирателями в то время, как его оппонент отказался от подобной практики из-за эпидемиологической обстановки, Трамп заявил:

«Так никто не хочет слушать Байдена. Вы просто не можете собрать людей, а если бы могли, то делали бы то же самое, что и я».

В остальном же президент был вынужден отбиваться высказываниями о феноменальности проделанной им работы, недостоверности статистических данных в других странах и утверждением, что если бы с пандемией столкнулась администрация Байдена, в США было бы не 200 тыс. смертей, а 2 млн.

Зато, когда речь зашла об экономике, действующий глава государства почувствовал себя намного более уверенным. Он крайне эмоционально защищал свою политику, не уставая повторять, что при его администрации в США начался экономический бум. Также Трамп критиковал Байдена и его партию за призывы к закрытию экономики, указывая, что в штатах, которыми руководят демократы, из-за ограничений увеличивается число разводов, случаев выявления алкогольной и наркотической зависимости.

Здесь слабыми казались уже аргументы Байдена, который пытался напирать на то, что Трамп вогнал американскую экономику в рецессию. Президент в ответ уверял, что виноват не он, а вирус, и обещал, что восстановление будет стремительным.

В этом же блоке кандидаты обменялись обвинениями, связанными с последними скандалами вокруг их фигур.

Ведущий спросил Трампа о недавнем расследовании The New York Times, в котором говорилось, что в 2016-2017 годах глава государства заплатил налоги лишь на $750. Ожидалось, что эта тема станет одной из центральных на дебатах, однако на деле она потонула в потоке взаимных и более громких оскорблений. Трампу удалось отбиться заявлением, что он «заплатил миллионы долларов налогов», и критикой налоговой политики Обамы.

Перейдя в контратаку, действующий президент обвинил Байдена в «получении денег от мэра Москвы». Трамп имел в виду недавний доклад сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грэссли, в котором сообщалось, что в 2014 году на счет компании, соучредителем которой является сын кандидата от Демпартии Хантер Байден, поступило $3,5 млн от Елены Батуриной, жены экс-мэра российской столицы Юрия Лужкова.

Перед лицом эмоциональных выкриков Трампа Байден успевал лишь говорить, что все сказанное им — неправда.

Видимо, почувствовав болевую точку соперника, Трампа еще не раз возвращался к фигуре сына Джо Байдена.

Он припомнил не только коррупционный скандал с его участием на Украине, но и его проблемы с наркотиками. «И у него не было работы до тех пор, пока вы не стали вице-президентом», — говорил он, намекая, что миллионные выплаты различных компаний на имя Хантера Байдена как минимум сомнительны.

Главная же тема этих дебатов была поднята в самом конце, когда кандидаты обсуждали честность предстоящих выборов. Из-за пандемии коронавируса в этом году проходит массовое голосование по почте, из-за чего электоральный процесс значительно растягивается во времени. В действительности, в данный момент выборы уже идут, но не смотря на это, их итоги, вероятнее всего, станут известны не в ночь основного голосования, как обычно, а спустя недели и, возможно, даже месяцы.

Такая ситуация совсем не устраивает Трампа, который уверен, что демократы прибегнут к какой-либо форме жульничества во время почтового голосования. Он считает, что в нынешних условиях обеспечить точный подсчет голосов просто невозможно, и обещает, что не будет признавать итоги выборов, если посчитает их нечестными. Также глава Белого дома заявил о возможности вмешательства Верховного суда в случае, если подсчет бюллетеней вызовет споры.

Байден отрицает возможность каких-либо фальсификаций. При этом со своей стороны он пообещал, что не будет объявлять о победе или поражении до окончательного подсчета голосов.

Таким образом, заявления кандидатов позволяют ожидать серьезного кризиса в вопросе признания легитимности выборов.

По завершении дебатов к кандидатам вышли их жены Джилл Байден и Меланья Трамп. В этот момент, несмотря на регламент, запрещающий зрителям как-либо реагировать на происходящее, из зала прозвучал громкий возглас о том, что нынешний глава Белого дома является «величайшим президентом всех времен».

В конечном итоге кандидаты показали шоу, однако это вряд ли то, чего ждали от них избиратели. Уровень дискуссии оказался крайне низким и лишь в очередной раз продемонстрировал глубину раскола в американском обществе.