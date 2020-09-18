«От лица Трампа»: Ассанжу предлагали помилование в обмен на источники

Американский президент Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу сделку: Ассанжа помилуют, если он предоставит информацию об источнике хакерской атаки на серверы Национального комитета Демократической партии (НКДП) в 2016 году. Об этом рассказала адвокат Ассанжа в лондонском суде Дженнифер Робинсон, сообщает агентство Reuters.

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Она отметила, что предложение сделали бывший член Палаты представителей Конгресса США Дана Рорабакер и некий помощник Чарльз Джонсон. Последний якобы имел связи с предвыборным штабом Трампа.

По словам адвоката, это произошло в августе 2017 года. Тогда Ассанж еще скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Робинсон рассказала, что ее пригласили на встречу с Рорабакером и Джонсоном.

«Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабакером, состояло в том, что Ассанж устанавливает источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некоторую форму помилования», — заявила Робинсон.

«Они хотели, чтобы мы считали, что они действуют от лица президента», — добавила она на слушаниях в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли.

При этом свое желание узнать источник Рорабакер объяснил тем, что хочет разобраться с заявлениями о «российском следе» в этом деле. По его словам, это якобы отвечало интересам Трампа. Кроме того, конгрессмен отметил, что это предложение в целом выигрышное для основателя Wikileaks, потому что может привести к его освобождению и отказу США от намерения добиться его экстрадиции.

Заявления о том, что Трамп якобы предлагал помиловать Ассанжа в обмен на заявление о непричастности России к взлому серверов Демпартии, появлялись и раньше. В частности, такое сообщение было опубликовано газетой The Guardian в феврале этого года. Причем в качестве источника предложения опять был указан Рорабакер.

Но в Белом доме опровергли эту информацию. Пресс-секретарь администрации президента США заявил, что глава страны едва знает Рорабакера, а вся эта история — «полнейшая фальсификация и ложь».

Рорабакер, в свою очередь, подтвердил, что встречался с Ассанжем, но по своей инициативе, передает ТАСС.

«В беседе с Джулианом Ассанжем я сказал, что позвоню президенту Трампу и попрошу его помиловать его [основателя WikiLeaks], если он [Ассанж] предоставит мне информацию или доказательства того, кто передал ему электронную переписку НКДП. Я никогда не предлагал никаких сделок от лица президента и не говорил, что представляю его», — уточнил экс-конгрессмен.

Он также рассказал, что сообщил о своей беседе с основателем WikiLeaks руководителю аппарата сотрудников Белого дома, которым на тот момент был Джон Келли.

«Я сообщил ему, что Джулиан Ассанж предоставит информацию о данной переписке по электронной почте в обмен на помилование», — отметил Рорабакер, добавив, что в разговорах с ним никто из Белого дома больше не поднимал эту тему.

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, которые разоблачают незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке.

Журналист обнародовал информацию об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также поведал общественности об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

Десять лет назад в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и домогательствах. Но он все отрицал и заявил, что женщины, которые подали заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Это дело несколько раз то закрывали, то возобновляли. В итоге в ноябре прошлого года дело было закрыто.

Так или иначе с 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Но в апреле 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

После этого американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации.

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца Ассанжа 18 уголовных обвинений. В совокупности ему грозит до 175 лет лишения свободы.

Сейчас в лондонском суде проходят слушания по вопросу экстрадиции, отмечает РИА «Новости».

В частности, обвинения касаются опубликования служебной переписки кандидата от Демократической партии на выборах президента США в 2016 году Хиллари Клинтон. Она утверждает, что именно эта переписка повлияла на исход выборов.

После этого Демократическая партия заявила, что новоиспеченный американский лидер был в сговоре с российскими спецслужбами, вмешательство которых в выборы якобы и стало причиной победы Трампа.