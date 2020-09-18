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«От лица Трампа»: Ассанжу предлагали помилование в обмен на источники

Ассанжу предлагали помилование якобы от лица Трампа

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Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу предлагали помилование в обмен на информацию о заказчике хакерской атаки на серверы Демократической партии США. Такое предложение поступило от американских политиков, которые якобы действовали от лица президента страны Дональда Трампа, рассказала адвокат Ассанжа, которому грозит 175 лет тюрьмы.

Американский президент Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу сделку: Ассанжа помилуют, если он предоставит информацию об источнике хакерской атаки на серверы Национального комитета Демократической партии (НКДП) в 2016 году. Об этом рассказала адвокат Ассанжа в лондонском суде Дженнифер Робинсон, сообщает агентство Reuters.

Она отметила, что предложение сделали бывший член Палаты представителей Конгресса США Дана Рорабакер и некий помощник Чарльз Джонсон. Последний якобы имел связи с предвыборным штабом Трампа.

По словам адвоката, это произошло в августе 2017 года. Тогда Ассанж еще скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Робинсон рассказала, что ее пригласили на встречу с Рорабакером и Джонсоном.

«Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабакером, состояло в том, что Ассанж устанавливает источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некоторую форму помилования», — заявила Робинсон.

«Они хотели, чтобы мы считали, что они действуют от лица президента», — добавила она на слушаниях в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли.

При этом свое желание узнать источник Рорабакер объяснил тем, что хочет разобраться с заявлениями о «российском следе» в этом деле. По его словам, это якобы отвечало интересам Трампа. Кроме того, конгрессмен отметил, что это предложение в целом выигрышное для основателя Wikileaks, потому что может привести к его освобождению и отказу США от намерения добиться его экстрадиции.

Заявления о том, что Трамп якобы предлагал помиловать Ассанжа в обмен на заявление о непричастности России к взлому серверов Демпартии, появлялись и раньше. В частности, такое сообщение было опубликовано газетой The Guardian в феврале этого года. Причем в качестве источника предложения опять был указан Рорабакер.

Но в Белом доме опровергли эту информацию. Пресс-секретарь администрации президента США заявил, что глава страны едва знает Рорабакера, а вся эта история — «полнейшая фальсификация и ложь».

Рорабакер, в свою очередь, подтвердил, что встречался с Ассанжем, но по своей инициативе, передает ТАСС.

«В беседе с Джулианом Ассанжем я сказал, что позвоню президенту Трампу и попрошу его помиловать его [основателя WikiLeaks], если он [Ассанж] предоставит мне информацию или доказательства того, кто передал ему электронную переписку НКДП. Я никогда не предлагал никаких сделок от лица президента и не говорил, что представляю его», — уточнил экс-конгрессмен.

Он также рассказал, что сообщил о своей беседе с основателем WikiLeaks руководителю аппарата сотрудников Белого дома, которым на тот момент был Джон Келли.

«Я сообщил ему, что Джулиан Ассанж предоставит информацию о данной переписке по электронной почте в обмен на помилование», — отметил Рорабакер, добавив, что в разговорах с ним никто из Белого дома больше не поднимал эту тему.

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, которые разоблачают незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке.

Журналист обнародовал информацию об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также поведал общественности об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

Десять лет назад в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и домогательствах. Но он все отрицал и заявил, что женщины, которые подали заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Это дело несколько раз то закрывали, то возобновляли. В итоге в ноябре прошлого года дело было закрыто.

Так или иначе с 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Но в апреле 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

После этого американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации.

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца Ассанжа 18 уголовных обвинений. В совокупности ему грозит до 175 лет лишения свободы.

Сейчас в лондонском суде проходят слушания по вопросу экстрадиции, отмечает РИА «Новости».

В частности, обвинения касаются опубликования служебной переписки кандидата от Демократической партии на выборах президента США в 2016 году Хиллари Клинтон. Она утверждает, что именно эта переписка повлияла на исход выборов.

После этого Демократическая партия заявила, что новоиспеченный американский лидер был в сговоре с российскими спецслужбами, вмешательство которых в выборы якобы и стало причиной победы Трампа.