Продолжение политики Абэ: Есихидэ Суга возглавил правящую в Японии партию

Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга избран новым лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДПЯ). Учитывая тот факт, что партия занимает уверенное большинство кресел в парламенте, место премьер-министра ее новому председателю фактически обеспечено.

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Голосование состоялось 14 сентября, конкуренцию политику составили бывший министр обороны Сигэру Исиба и экс-глава МИД Фумио Кисида. По итогам Суга избран главой ЛДПЯ, набрав 377 голосов из 535. Кисида получил 89 голосов, Исиба — 68.

Суга уже подтвердил, что Япония продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора и принадлежности островов южной части Курил.

«Что касается вопроса Северных территорий (так Токио называет Курильские острова, входящие в состав РФ. — «Газета.Ru»), намерен продолжать диалог [с Россией], чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов», — приводит телеканал NHK слова Есихидэ Суга.

Сенсаций от нового премьера Японии по вопросам внешней политики, впрочем, никто не ждал. Суга — верный сторонник Синдзо Абэ, и он не раз заявлял, что продолжит его линию и в вопросах экономики (развитие «абэномики»), и в военных вопросах (добиваться изменения 9-й статьи конституции, запрещающей Японии иметь собственные сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы, а также использовать свой военный потенциал в решении конфликтов), и по внешнеполитическим аспектам (мирный договор с Россией, возвращение похищенных в 1970-1980-х годах граждан Японии Северной Кореей).

Заявляя, что продолжит курс Абэ, Есихидэ Суга отчасти пытается как можно больше завоевать доверие японцев и закрепиться на посту премьера. Синздо Абэ — рекордсмен по пребыванию на посту главы государства Японии — 2799 дней, что нехарактерно для страны, привыкшей к высокой текучке в руководстве.

И хотя пандемия коронавируса COVID-19 ударила по рейтингам Синдзо Абэ (показатели опустились до 27%, что стало самым низким показателем популярности премьера за всю его карьеру), свой пост он покинул снова на высоте. Согласно опросу Kyodo News, рейтинг Абэ вырос до 50% — свое значение сыграли и тот факт, что число новых случаев заражения коронавирусом остается низким, и уже распространившаяся ностальгия по уходящему премьеру.

Так или иначе, выбор Есихидэ Суга в качестве преемника Синдзо Абэ практически гарантирует, что никаких глобальных изменений в политике Японии в ближайшее время не предвидится.

Вероятно, что передача власти была тщательно составленным планом руководства партии, в составлении которого принимал участие и сам Абэ. Если бы победу одержал бывший министр обороны Сигэру Исиба — один из главных внутрипартийных критиков уходящего премьера — Японию ожидал бы резкий поворот.

Сегодняшнее голосование стало результатом решения, принятого политической элитой партии. Так, если во время последнего голосования в 2018 году бюллетени были разделены поровну между членами парламента и рядовыми должностными лицами, то на этот раз процесс выборов был изменен: 394 бюллетеня получили законодатели, 141 — местные чиновники. Это лишило Исибу возможности одержать победу, используя свою популярность среди рядовых членов партии.

Путь для Суга был полностью расчищен, когда самый серьезный его конкурент, заместитель премьер-министра и бывший премьер Таро Асо заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Асо контролирует сразу несколько основных фракций внутри партии. Его решение дает основания полагать, что и этот шаг был частью плана. Вполне вероятно, что он получит взамен некий контроль над выбором нового состава правительства.

Суга вырос в семье крестьянина. Это, к слову, одно из самых ярких отличий его от фигуры премьер-министра — внука бывшего премьера и сына главы МИД. В Японии у генерального секретаря кабинета министров крепкая репутация осторожного политика. В первую очередь, он занимался вопросами внутренней политики и экономики.

Есихидэ Суга занимал пост генерального секретаря правительства Абэ почти восемь лет. Он был ключевой фигурой в создании и реализации национальной политики Японии во время правления Синдзо Абэ. Сейчас же ему придется уже полностью взять правление в свои руки, причем в достаточно непростое для страны время. Пандемия коронавируса опустошила экономику Токио, фактически сведя к нулю годы роста, которых добился его предшественник.

Неспокойная обстановка сохраняется и во внешнем направлении — свои позиции все больше усиливает Китай, находящийся в острой конфронтации с США — главным стратегическим союзником Японии. И это серьезное испытание для Суга — Синдзо Абэ удалось выстроить весьма хорошие отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом, которого в ноябре ждут президентские выборы.

Наконец, новому премьеру предстоит также вплотную заняться российским вопросом. Объявляя о своей отставке, Синдзо Абэ выразил сожаление, что ему так и не удалось заключить мирный договор с Россией.

Москва с Токио более полувека не могут достигнуть компромисса в этом направлении. Основные противоречия связаны с вопросом принадлежности Южных Курил. Россия настаивает на неоспоримости своего суверенитета над данными территориями по итогам Второй мировой войны, но Япония с этим не согласна.

Токио считает своими «северными территориями» четыре острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Японские власти объясняют это Симодским трактатом о границах и торговле от 1855 года, который был подписан между Российской империей и Японией. А декларация 1956 года предполагает, что Россия готова рассмотреть передачу Японии двух из четырех спорных островов.

Синдзо Абэ называл своей ключевой задачей заключение мирного договора с Россией. Политик часто встречался с президентом России Владимиром Путиным, стороны высказывали взаимную доброжелательность и демонстрировали стремление к выполнению поставленной задачи. Проблема, однако, состоит в том, что суть задачи стороны видели по-разному.

Япония намерена так или иначе добиться от России передачи всех четырех островов, следующим шагом после чего станет подписание мирного договора. Россия, однако, ведет разговоры не о территориях, а о мирном договоре, заключить который она предлагала не раз без всяких предварительных условий.

Принятые в июле поправки в Конституцию РФ, в числе которых — запрет на отчуждение территорий, лишь закрепляют позицию России по этому вопросу. Вместе с тем ни один японский лидер не откажется от идеи возвращения островов.

С высокой долей вероятности, Есихидэ Суга будет поддерживать доброжелательные отношения с российской стороной, после пандемии восстановятся контакты и встречи между руководствами двух стран, а их переговоры будут оканчиваться дружелюбными заявлениями. Однако предпосылок для решения вопроса мирного договора пока нет.

Впрочем, так или иначе, Есихидэ Суга, не занимавшийся до сих пор внешней политикой, почти наверняка отложит все эти вопросы на второй план и займется привычными для себя делами — экономическими проблемами. Новому премьеру также важно защитить правление своей партии и не допустить подъема оппозиционных сил, которые могут воспользоваться тем, что политик-тяжеловес Синдзо Абэ ушел в тень и страну спустя восемь лет возглавил новый человек. Теоретически, для укрепления своих позиций, Суга, может назначить проведение досрочных выборов. Однако он уже заявил, что не станет этого делать, пока пандемия не будет побеждена.