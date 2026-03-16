Российкие войска ударили по украинскому цеху производства БПЛА

МО РФ: ВС РФ ударили по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ
Российские военные нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, также работали ракетные войска и артиллерия. Пострадали объекты, используемые в интересах ВСУ.

«Нанесено поражение <...> цеху производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их подготовки и запуска на военных аэродромах», — говорится в сообщении.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

16 марта украинское издание «Телеграф» писало, что серия взрывов произошла в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Также Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 145 украинских беспилотников над регионами России.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.

 
