«Порошенко свергнет Зеленского»: в Раде ждут новой революции

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Реклама

По его словам, в органах исполнительной власти Украины, в правоохранительных структурах, а также в Вооруженных силах много высокопоставленных руководителей недовольны Зеленским.

«Они готовы присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время. Им не хватает повода для захвата власти, который легитимизировал бы их действия», — заверил парламентарий.

По его словам, именно над организацией поводов для вооруженного государственного переворота на Украине сейчас и трудятся соратники Порошенко, передает РИА «Новости».

Депутат пояснил что скоро подчиненные Порошенко парламентарии проведут «бутафорский сбор подписей» за формирование следственной комиссии для расследования политики нынешнего руководства страны на предмет преступлений, а затем обратятся к народу с призывом выйти на улицы, требуя смены власти.

В начале нынешнего месяца бывший заместитель председателя правительства Украины Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR также предсказал стране новый «майдан» и потерю власти Зеленским.

«Сейчас звучит, что Украина с нынешней политикой Зеленского и его окружения идет к очередному майдану, это и так понятно», — подчеркнул бывший вице-премьер.

По его словам, он станет свидетелем уже четвертого по счету свержения украинской власти. При этом политик отметил, что Европу будут сотрясать более серьезные и значительные события, на фоне которых новая украинская «революция» покажется второстепенным, локальным конфликтом.

Он также выразил мнение, что подобная ситуация «характерна» для государства, где власти «дают пинка» каждые десять лет.

Впрочем, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью «Стране.Ua» заявил, что не видит предпосылок для того, что Порошенко мог попытаться реваншировать у Зеленского поражение на выборах, причем не столько успехом в осенней электоральной гонке, сколько организацией протестных акций.

«Не верю, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать. Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович [Аваков], он член команды и министр», — отметил депутат.

Основным электоратом Порошенко остаются националисты, которые вынуждены объединиться под одним флагом, так как остальные политические тяжеловесы, пользовавшиеся их поддержкой, либо покинули сцену, либо работают в команде экс-президента.

Ранее народный депутат Вадим Рабинович заявил, что закон о продаже украинской земли может привести к тому, что народ поднимется на революцию и силой сместит главу государства Владимира Зеленского.

По словам Рабиновича, члены президентской партии «Слуга народа» стали «хозяевами» украинцев. При этом они отказываются от обсуждения закона о продаже земли с парламентариями других фракций, а также с профсоюзами работников сельского хозяйства и с аграриями.

«Сегодня они продают землю, далее — крупнейшие предприятия, выгнали активную часть молодежи за рубеж.

Их надо или вообще убирать, или они должны увидеть на улице людей, которые скажут: «Еще полшага до продажи земли, и мы поменяем власть». Меняли же власть. Это считается уже даже народным волеизъявлением, героизмом», — сказал Рабинович.

Он добавил, что для того, чтобы достучаться до руководства партии «Слуга народа», нужно 100 тысяч человек, которые выйдут на улицы, причем — «по зову сердца», а не за деньги.

За несколько дней до этого Украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в открытом письме призвала Зеленского извиниться перед всеми жителями страны и уйти в отставку.

Как указали в партии, Зеленский и его команда не выполнили главное требование украинского народа – установить мир в Донбассе. ОПЗЖ обвинили главу государства в недоговороспособности и продолжении политики Порошенко.

При этом политики напомнили, что главным выборным лозунгом Зеленского был: «Мир — за год».

«Теперь переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения. Первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что реинтеграция Донбасса в Украину займет 25 лет и призвал украинский народ с этим смириться», — пояснялось в сообщении.