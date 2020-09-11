Возрождение империи: чем Москва пугает Варшаву

Польше может угрожать «новая форма Российской империи» на восточных границах. Об этом заявил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24.

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Подобная «реставрация» империи может произойти, если интеграция России и Белоруссии будет успешной.

«Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе», — сказал польский эксперт.

По его словам, именно постсоветские суверенные государства, возникшие на окраинах России после распада Советского Союза, — главный элемент «стабильности» в регионе. Однако для Москвы «характерна гигантская последовательная экспансия», добавил он.

Грохмальский также отметил, что «все большая опасность» грозит Польше и Прибалтике, поскольку граничащий с ними российский Калининград — «важный элемент политического видения» России.

13 августа депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский призвал ввести санкции против России из-за белорусского политического кризиса.

«Что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша — так это направить санкции не на Белоруссию, а на Россию. [Наказывая Минск], мы накажем меч, а не держащую его руку. Если мы сможем нейтрализовать российское вмешательство или даже остановить аннексию, то белорусы справятся с построением демократии сами», — считает депутат от Польши.

По мнению Сариуша-Вольского, ЕС реагирует на события в Белоруссии «недостаточно жестко». Причиной тому — желание «евробюрократов» ставить политические и деловые сношения с Россией «выше поддержки белорусской демократии». Таким образом, добавил польский депутат, Брюссель «признает Белоруссию зоной российского влияния», что является «позором и трусостью».

В канун выборов президента РБ главу белорусского МИДа Владимира Макея пригласили как «почетного гостя» на встречу министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Эти три страны в конце июля объявили о создании так называемого «Люблинского треугольника». Объединение направлено на развитие сотрудничества в сферах безопасности, экономики, инфраструктуры и имеет выраженный антироссийский характер.

В середине февраля 2019 года глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совместной пресс-конференции с Путиным, что «мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы». По словам Лукашенко, его «друг и коллега» Владимир Путин разделяет его точку зрения по вопросу возможности объединения РФ и Белоруссии в одно государство.

«Мы хоть завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?» — добавил президент Белоруссии. Лукашенко назвал суверенитет «святым» и подчеркнул, что «исходить надо из того, что есть две страны все-таки».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не предлагал Лукашенко объединять РФ и Белоруссию в одну «сверхдержаву».

«Нет, это не так», — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о достоверности публикации Bloomberg об объединении двух стран. По словам Пескова, белорусский и российский лидеры обсуждали интеграцию в рамках Союзного государства.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал в ходе своей «прямой линии», что Москва не собирается распространять свое влияние на территории других государств.

«Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — подчеркнул Путин. Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными.