«Уши попрятала»: почему Белоруссия лишилась оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от диалога с белорусской оппозиции. В интервью российским СМИ накануне глава государства заявил, что с ней просто не о чем вести переговоры. Основной упор президент сделал на том, что оппозиционеры выдвигают достаточно подрывные идеи вроде отказа от русского языка, приватизации предприятий, а также введения платного образования и медицины, — что сам Лукашенко обсуждать не собирается.

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«О чем я с ними буду говорить? Если эта оппозиция в старом понимании оппозиция, которая существовала и существует где-то, она просто уши свои спрятала. Вот эти протестные настроения едут на старой больной, дохлой, вшивой лошади. Вот на этой старой оппозиции. Но поскольку она маргинальна, они не высовываются. Это была их тактика первое время», — добавил белорусский лидер.

С точки зрения Лукашенко, в Белоруссии нет оппозиции в классическом понимании. Формально президента нельзя упрекнуть в неправильной оценке ситуации, поскольку известные белорусские оппозиционеры и тем более партии давно не выступают на политической арене — большинство из них в тюрьме или покинули республику.

Новая же оппозиция представляет собой своеобразных народных лидеров, по крайней мере, так казалось до выборов, но в итоге им не удалось возглавить протесты белорусов против Лукашенко и закрепить свой успех.

В первую очередь, речь идет об оппозиционном трио: Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало. В середине июля три женщины объединились с единственной целью — победить Лукашенко на выборах, чтобы затем организовать свободное и справедливое голосование.

Все они представляли настоящих оппозиционеров в лице блогера Сергея Тихановского, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и бывшего директора белорусского парка высоких технологий Валерия Цепкало. Эти три политика решили принять участие в президентских выборах еще в мае, но не были допущены до голосования и подверглись уголовному преследованию со стороны властей. Тихановский и Бабарико до сих пор находятся в заключении в Белоруссии, Цепкало вовремя покинуть страну.

Оппозиционное женское трио сконцентрировалось вокруг кампании Светланы Тихановской, которой ЦИК разрешил участвовать. Как и говорил Лукашенко, они были неизвестны белорусам, но смогли заручится поддержкой общества. Акции в поддержку оппозиции собирали тысячи людей по всем городам Белоруссии.

Традиция Лукашенко

Однако так называемый разгул демократии в республике продолжался только до выборов, а после ситуация пошла по вполне традиционному сценарию. Вместе с завершением голосования руководство Белоруссии открыло охоту на оппозицию: запуск уголовных дел, допросы и обыски. Отличало нынешнюю кампанию лишь серьезные протестные волнения — самые массовые в истории республики. По сути, так же Лукашенко действовал против своих оппонентов в 2006 и 2010 годах, хотя и тогда все это происходило на фоне акций протеста.

Первый удар пришелся по Тихановской, которую многие протестующие посчитали истинным победителем выборов. Экс-кандидат при непосредственном участии Минска покинула республику и уехала в Литву. Как писали независимые СМИ, отъезд Тихановской сопровождался записанным под давлением обращением с призывом остановить насилие и протесты. Впоследствии она получила поддержку и защиту от Вильнюса, поддержала мирные демонстрации, а также объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.

Если же говорить о Веронике Цепкало, то она выехала из страны еще до выборов, не столкнувшись с давлением властей. Она присоединилась к своему мужу за рубежом, и вместе они пытаются добиться от Запада признания Тихановской настоящим победителем выборов — пока что безуспешно.

История последней из трио — Марии Колесниковой — получила развитие за день до интервью Лукашенко.

Она в течение месяца пыталась возглавить протест, участвуя в акциях, посещая забастовки и делая резкие заявления в адрес главы государства. Однако 7 сентября, по версии СМИ, неизвестные похитили ее в центре Минска и попытались насильно вывезти за границы республики. Осуществить это не удалось из-за сопротивления Колесниковой, в итоге ее официально задержали на границе и теперь подозревают в попытке «захвата власти».

Осталась одна

Впрочем, Минск не только оказывает давление на лидеров оппозиции, но и пытается разрушить все их попытки повлиять на ситуацию. В частности, амбициозная инициатива Тихановской по созданию Координационного совета (КС) по транзиту власти вполне закономерно была встречена в штыки. Началось расследование о попытке захвата власти, членов совета допрашивали сотрудники правоохранительных органов, опять-таки пошли обыски и задержания.

На текущий момент писатель, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич — единственный представитель президиума совета, который находится на свободе в Белоруссии. Остальные шесть руководителей КС задержаны или покинули государство. В частности, экс-министр культуры Павел Латушко уехал в начале сентября, по его словам, из-за давления со стороны КГБ.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова перевезена силовиками в Польшу, а еще четыре члена президиума совета находятся в СИЗО, в том числе Колесникова. Последним задержали адвоката Максима Знака — он же принимал заявки на вступление в КС, а также активно пытался узнать местонахождение Колесниковой во время ее пропажи.

Формально Лукашенко вполне правильно говорит, что с оппозицией не о чем разговаривать в Белоруссии. Вот только не из-за предлагаемых ими изменений, а из-за ее практически полного отсутствия. При этом если в 2006 и 2010 годах подобную тактику давления можно было объяснить тем, что демонстрации были привязаны к отдельным политикам, то в настоящее время она не слишком помогает завершению протестов.

Акции против Лукашенко продолжаются, несмотря на выдавливание оппозиционеров с политической арены республики. Как не раз признавали различные эксперты, само голосование на выборах было протестным, не привязанным непосредственно к Тихановской или другим кандидатам. Люди голосовали против Лукашенко, а когда их надежды не оправдались, вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свое отношение к ситуации в республике.

Сработает ли в итоге традиционная тактика президента против оппозиции, от которой он частично отошел лишь в 2015 году, пока неясно. Как говорил «Газете.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, Лукашенко своими действиями, наоборот, создает задор для общества за счет своих репрессий.

«Ему не привыкать к изгнанию оппозиции из страны или ее уничтожению. Он боится каких-либо дискуссий на политические темы внутри Белоруссии. Скорее всего, он рассчитывает, что, убрав из политического поля какой-то круг людей, сможет прекратить протесты, но скорее всего люди станут выступать еще активнее», — подчеркнул эксперт.