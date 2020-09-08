«Договариваться опасно»: что будет с протестом в Белоруссии

9 сентября в Белоруссии символическая дата — месяц с начала антиправительственных протестов. Демонстрации стартовали сразу после выборов 9 августа и продолжаются по сей день. За это время они несколько трансформировались, к уличным митингам добавились забастовки рабочих, акции солидарности женщин, протесты учителей и врачей.

Ключевым днем для демонстраций стало воскресенье, именно в этот день на улицы Минска и других крупных городов выходят тысячи людей с главным требование — отставка президента Белоруссии Александра Лукашенко.

За месяц протесты множество раз подтвердили свой массовый характер, только в столице республики в один из дней на улицах собрались более 200 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом для государства.

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Учитывая, что в Минске живут около 2 млн человек, получается, на акцию вышла десятая часть жителей города. Для сравнения в Нью-Йорке в такой демонстрации участвовали бы 800 тыс. человек, а в Пекине — 2 млн.

Есть ли смысл?

В последнее время некоторые СМИ пишут, что демонстрации в Белоруссии сбавляют свой накал, а протестующие ничего добиться не смогли. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не согласны с такой точкой зрения. Как заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец,

с помощью акций протеста удалось доказать, что власть Александра Лукашенко утратила легитимность.

«У него больше нет никакой поддержки в Белоруссии, и он держит свою власть исключительно на лояльности близкого круга силовиков, которым он платит хорошее довольствие. Второй момент — стало понятно, что Лукашенко оказывается в международной изоляции. Одна из немногих стран, которые его поддерживает, это Россия, рассчитывая, видимо, подписать с белорусским президентом какие-то документы и оказать ему помощь. Однако это выглядит утопично, потому что он ничего выполнять не станет, Лукашенко — недоговороспособный политик. Более того, в нынешних условиях договариваться с ним достаточно опасно», — добавил эксперт.

В свою очередь, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что протестный потенциал в Белоруссии не снижается, а лишь растет.

«Протест никуда не ушел, но изменился, идет саботаж, забастовки на заводах и охота на пособников режима. Все прекрасно понимают, что бесконечным хождением по кругу вопрос не решить, так как Лукашенко никуда уходить не собирается.

Ситуация зашла в тупик — идет борьба на выживание и истощение. Все стороны ищут какие-то форматы, которые позволят изменить ситуацию. Белорусские власти пытаются силовым форматом лишить протестующих силы воли, даже не пробуя что-то доказать. У активистов же есть проблема с отсутствием реальных лидеров и четкой организации, которая, в основном, сетевая»,

— указал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

С ним отчасти согласен замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его мнению, блицкриг не удался по вполне объективным причинам. Во-первых, из-за достаточно жестких, антидемократических, но все же эффективных методов Лукашенко.

«Он практически убрал со своей дороги основных соперников. Казалось бы, постепенно ситуация начала рассасываться, но в итоге этого не произошло. Если бы проблема была только в подсчете голосов, возможно, со временем ситуация бы и затихла, люди бы махнули рукой и разошлись по своим делам. Однако у белорусской власти есть проблемы, связанные с тем, что ее действия, пропаганда и планы все больше расходятся с ситуацией в республики, а также окружающем мире. Мир меняется, а руководство страны за этим не поспевает», — поясняет эксперт.

Белорусские власти, действительно, достаточно жестоко отреагировали на мирные демонстрации, по крайней мере в первые дни протестов. Для подавления митингов использовались светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. По данным независимых СМИ, с 9 по 12 августа в республике задержали около 7 тыс. человек, помимо активистов под раздачу попало множество журналистов.

Задержание сотрудников СМИ сыграло злую шутку с Минском, потому что, как только журналистов отпустили, стали появляться подробности о ситуации в местах временного заключения — поступала информация о пытках, избиениях и даже насилии над протестующими. Кроме того, задержанных было слишком много, так что статьи о жестокости разбавлялись рассказами о переполненных камерах и ужасных условиях содержания людей.

Беспомощность оппозиции

Волна насилия первых дней протестов, пожалуй, стала переломным моментом. Вместо ухода в радикальное сопротивление митинги сохранили свой мирный настрой. Люди, напротив, начали создавать «живые цепи» солидарности, выступать против жестокости силовиков и призывать сотрудников правоохранительных органов отказаться от служения «диктатору».

К этому прибавилась реакция Запада, который отказался признавать итоги выборов и поддержал демонстрантов. Страны Евросоюза даже договорились ввести санкции против ответственных за насилие в отношении протестующих, а также решили создать фонд поддержки пострадавших.

С того момента градус напряженности заметно снизился, да и власти сменили гнев на милость. Точечные задержания так или иначе проводились, но всех без разбора больше не задерживали, информации о пытках также не поступало — хотя руководство Белоруссии отрицает любые инциденты с применением насилия в отношении демонстрантов.

Вместе с тем началась масштабная кампания по выдавливанию оппозиции из страны, в первую очередь, это коснулось экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую многие протестующими считают истинной победительницей выборов.

«Лукашенко не привыкать к изгнанию оппозиции из страны или ее уничтожению. Он боится каких-либо дискуссий на политическую тему внутри Белоруссии. Скорее всего, он рассчитывает на то, что, убрав из политического поля какой-то круг людей, сможет прекратить протесты. Но, наоборот, это создает для общества задор — они еще более активно станут выступать против тех репрессий, которые предпринимает Лукашенко», — считает Дмитрий Болкунец.

В рамках протестов белорусы продемонстрировали беспрецедентную по своим масштабам солидарность не только внутри республики, но и за ее пределами, продолжил эксперт, поэтому не стоит питать иллюзий, что они полностью схлынут — джина не загнать обратно в бутылку.

С точки зрения Андрея Суздальцева, попытки Лукашенко разобщить оппозицию никак не влияют на протесты, в том числе провокации — такие как арест и попытка выдворения на Украину одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.

«На самом деле Колесникова выполняла выгодную функцию для Минска. Она помогала протестующим спускать пар, водя их по кругу, — но влияние Колесниковой резко упало, да и в целом люди выходят на улицы, не говоря об оппозиции. Тот же Координационный совет (по транзиту власти) не обладает необходимым влиянием», — уверен эксперт.

Будущее протестов

При этом специалисты расходятся во мнении относительно будущего белорусского протеста, а главное — его перспектив. К примеру, Владимир Жарихин отмечает, что власть в республике держится, в частности, благодаря жесткой позиции России, но если Минск не сделает выводы и не начнет проводить реформы, надолго этой поддержки не хватит.

«Протесты уже как минимум привели к этому, руководство Белоруссии вынуждено говорить о реформах, а Лукашенко признал, что, возможно, несколько задержался на своем посту — раньше таких слов мы от него не слышали. Значит, эти демонстрации дали свой результат, хотя отставку Лукашенко все же вряд ли можно прогнозировать», — указал эксперт.

Вариант революционного смещения или государственного переворота также рассматривать не стоит, продолжил Жарихин, Россия совершенно твердо и однозначно заявила, что не допустит подобного расклада.

В то же время Дмитрий Болкунец считает, что протесты в республике будут продолжаться как минимум до инаугурации Лукашенко, а, возможно, даже и после нее. Демонстрации являются заделом на будущее, так как если произойдет нечто резонансное, оно немедленно спровоцирует выход людей на улицы.

«Многие протесты согласуются за сутки и собирают большое количество участников, само по себе это беспрецедентное событие. Также надо отметить, что протестующие пока не радикализировались, и это благо. Революционный сценарий в Белоруссии приведет к хаосу, Лукашенко стоит обратить на это внимание и реализовать инициативы, которые он уже предлагает — конституционную реформу и новые досрочные президентские выборы», — добавил эксперт.

Андрей Суздальцев же уверен, что Лукашенко не просто так до сих пор не объявил конституционную реформу, так как собирается заниматься ей годами, чего не позволит население Белоруссии.

«Даже при объявлении реформы люди не успокоятся, у протестующих есть четкое понимание, что менять конституцию необходимо без Лукашенко и нынешнего состава ЦИК Белоруссии. Если себе представить проведение референдума по основному закону республики со стороны главы белорусского центризбиркома Лидии Ермошиной, это уже будет какой-то парадокс», — отметил эксперт.

Акции протеста будут продолжены, и это, скорее, позитивный момент, поскольку без них сопротивление пойдет вглубь государства, подчеркнул Суздальцев, то есть страна перестанет функционировать полностью, хотя уже сейчас все достаточно плохо. Впрочем, опять-таки говорить, что Лукашенко уйдет при таком раскладе, не стоит, президент явно будет держаться до последнего.