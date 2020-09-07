Медицинский вопрос: посла РФ вызвали в МИД Британии по делу Навального

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщил в Twitter глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

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Также Лондон выразил «глубокую обеспокоенность» обнаружением немецкими врачами в организме Навального нервно-паралитического средства «Новичок».

Позднее Келин на встрече с генеральным директором Форин офиса Томасом Дрю подтвердил приверженность России обязательствам по конвенции о запрещении химоружия.

«С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер», — говорится в сообщении российского посольства.

Келин также обратил внимание на то, что Германия не может дать ответ на запрос со стороны России по ситуации с Навальным.

«Келин подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия», — говорится в комментарии диппредставительства.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ. МВД России инициировало проверку по данному факту.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, врачи которой подтвердили у него интоксикацию. «Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна», — было указано в сообщении.

Как утверждает кабмин ФРГ, германские военные токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа «Новичок». В связи с этим Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего.

Издание Der Spiegel писало, что немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества не только в крови, моче и на коже российского блогера, но и на взятой им с собой в дорогу бутылке. Как уточнили журналисты, эту информацию сообщил врач Мюнхенского института фармакологии и токсикологии бундесвера на совещании правительства.

При этом подчеркивается, что Навальный якобы выпил из нее уже после «отравления», оставив на ней следы яда. В журнале указали, что бутылку немецким военным врачам передали родственники Навального.

Заявление Берлина об обнаружении в организме Навального следов «Новичка» вызывает большие сомнения в достоверности, рассказал «Газете.Ru» главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

«Немецкие медики нашли следы яда через столько дней после отравления? Это абсурд. Это как выпить водки в понедельник, а опьянеть в пятницу. Через несколько часов после поступления Навального в токсикологический центр, омскими специалистами у него было обнаружено все, что можно и нужно было обнаружить», — пояснил в этой связи Сабаев.

По его словам, омские врачи подозревали отравление изначально, поскольку молодой здоровый мужчина впал в кому без видимых причин.

«Специалисты, естественно, провели полное химико-токсикологическое исследование. Мы отправили пробы в три лаборатории экспертного класса – тем, кто подтверждает юридическую значимость своих анализов.

И не нашли никакого токсиканта ни из числа медицинских препаратов, ни из числа фосфоро-органических соединений, ни из числа наркотических веществ, ни из числа спиртов и их производных», — детализировал эксперт.

При этом, как указал Сабаев, у Навального наблюдались тяжелые метаболические расстройства, которые развивались в течение примерно 6 - 8 часов до поступления его в клинику.

«В итоге мы стали искать причины эндогенного характера. И ключевым моментом мы – токсикологи, реаниматологи, эндокринологи – в этой истории считаем грубые углеводные нарушения, которых в 44 года быть не должно, учитывая отсутствие у Навального сахарного диабета», — подчеркнул врач.

Резюмируя, он заметил, что, в любом случае, версии об экзогенном воздействии отклоняются еще и потому, что у Навального оставались интактными органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень и легкие.