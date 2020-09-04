«Отпор России и Китаю»: Помпео ждет вмешательства в выборы

Москва и Пекин будут пытаться вмешаться в американские президентские выборы, намеченные на 3 ноября, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

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Дипломат указал, что у России и Китая различные подходы к «вмешательству» в электоральный процесс, но Вашингтон не сомневается в том, что они попытаются осуществить задуманное, передает РИА «Новости».

«Они одинаково намерены вмешаться и повлиять на наши выборы, и наши усилия направлены на конкретные модальности, которые они используют, чтобы попытаться дать этому отпор», — пояснил госсекретарь.

Также в пятницу, 4 сентября, конкурент главы Белого дома Дональда Трампа на выборах, член Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы его администрация будет вводить санкции в отношении официальных лиц Китая, причастных к нарушениям прав человека в Тибете.

В этот же день стало известно, что Министерство внутренней безопасности США обвинило российские власти в стремлении подорвать доверие американцев к голосованию по почте. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на доклад министерства.

«По нашим оценкам, Россия, вероятно, продолжит усиливать критику голосования по почте», — указывается в комментарии.

Авторы доклада считают, что Москва в марте нынешнего года усилила попытки повлиять на голосование по почте и что российские государственные СМИ и социальные сети также вовлечены в этот процесс.

Также они считают, что РФ будет «вбрасывать обвинения в коррупции, сбоях системы и иностранном злонамеренном вмешательстве, чтобы посеять недоверие к [американским] демократическим институтам и результатам выборов».

Генеральный прокурор США Уильям Барр также назвал голосование по почте на президентских выборах «безрассудным и опасным». Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.Такое исполнение электоральных процедур чревато опасностью мошенничества и шантажа, отметил Барр.

«Это безрассудно и опасно, и люди играют с огнем», — сказал правоохранитель.

Днем ранее американские сенаторы-демократы призвали власти страны ввести санкции против тех, кто, по их мнению, пытается вмешаться в предстоящие выборы. В требовании, в частности, упоминается Россия.

Письмо сенаторов адресовано главе американского Минфина Стивену Мнучину. Оно было опубликовано на сайте сенатора Рона Уайдена (от штата Орегон).

«Мы пишем, чтобы призвать вас немедленно ввести санкции против лиц, организаций и правительственных действующих лиц, которые стремятся вмешаться в выборы 2020 года в США», — отмечается в документе.

Под ним свои подписи поставили 11 законодателей. Члены Демократической партии ссылаются на выводы директора Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильяма Эванины.

По его словам, Россия якобы пытается «очернить» Джозефа Байдена.

В прошлом месяце Помпео объявил о возможных выплатах до $10 млн за информацию о любом человеке, который по распоряжению иностранного правительства преступным путем вмешается в президентские выборы в США.

Как написала в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова, утром 6 августа многие россияне получили сообщения: «Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь».

По ее информации, к сообщению прилагается ссылка на сайт американской Службы дипломатической безопасности.

«Что же это за «письма счастья»? <...> Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси — получи. «Получи», естественно, приукрашено, как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды. Старт этому доносительству дал вчера Майк Помпео, нынешний госсекретарь, а ранее директор ЦРУ», — отметила представитель МИД.

Она обратила внимание, что начались публикации в соцсетях, в том числе на специально созданных «американскими «дипломатами» аккаунтах, которые сопровождаются «тихим, но методичным сбором персональных данных».

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси рассказала, какая страна активнее всего вмешивается в американские выборы. Соответствующее заявление она сделала совместно с однопартийцем, председателем комитета по разведке палаты представителей Адамом Шиффом.

Политик отметила, что американская администрация предпринимала попытку распространить представление о равенстве заинтересованности других стран в политической жизни США.

«Цели и действия России, Китая и Ирана не совпадают. Только одна страна — Россия — активно предпринимает целый комплекс мер по подрыву президентских выборов», — считает Пелоси.

По их мнению, Россия якобы пытается обеспечить результат, который «Кремль считает наилучшим». Конгрессмены также назвали «шокирующим» решение не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах.

Мероприятия предназначались для членов комитетов по разведке Конгресса США. Решение об отмене встреч было принято офисом директора национальной разведки США.