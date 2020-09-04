Видимость перезагрузки: зачем «Нур Отан» проводит праймериз

В Казахстане с 17 по 28 августа прошли первые праймериз — в свои ряды отбирает членов правящая партия «Нур Отан» («Свет Отечества»), председателем которой является первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Победителей праймериз включат в партийные списки на мажилис и маслихаты всех уровней. Это около 5,5 тыс. человек.

Институт праймериз не закреплен в законодательстве, нынешний внутрипартийный отбор стал инициативой руководства партии. Постановление о его проведении Назарбаев подписал 4 июня.

«Результатом «перезагрузки» правящей партии станет проведение масштабных праймериз по всей стране. Это внутрипартийные выборы. Это реальный социальный лифт. Конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов. Многие известные политологи и гражданские активисты поддержали данную идею. Это люди с проактивной гражданской позицией, которые объединились в Лигу сторонников «Нур Отан» и готовы принять участие в реформах», — заявил Нурсултан Назарбаев в своем обращении по случаю начала праймериз 17 августа.

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Объясняя решение партии о новом отборе, экс-президент заявил, что, согласно изменениям в законодательстве страны, в жизни Казахстана усилится роль партий.

«В этом году численный порог для регистрации политических партий снижен в два раза. Законодательно введена квота в 30% для женщин и молодежи в партийных списках. Именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц — профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения», — сказал первый президент Казахстана в своем обращении к народу.

В результате свои кандидатуры уже выдвинули 10 990 человек, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек. Из них 36,9% --женщины, а 29,6% — молодежь до 35 лет. Причем большинство желающих (7900) — самовыдвиженцы, которые для возможности оказаться в числе кандидатов в депутаты парламента от правящей партии специально вступили в ее ряды.

Пресс-служба партии сообщила, что особый интерес к участию в праймериз проявили известные спортсмены, деятели шоу-бизнеса и знаменитые блогеры.

Уже со следующей недели начнется следующий этап праймериз — агитация. А с 14 по 30 сентября состоятся публичные дебаты. Победители будут определяться путем голосования — электронного (с 1 по 3 октября ) и очного (3 октября). Результаты планируется объявить 5 октября.

Очевидно, обновление списков партии проводится с целью улучшения ее имиджа. Конкурентность, прозрачность, а также доступность, о которых твердит руководство «Нур Отан», призваны больше приблизить партию к народу.

Примечательно, что преемник первого президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз говорил о своем стремлении к созданию многопартийности в Казахстане. Об этом же он упомянул во время своего обращения к народу 1 сентября.

«Как глава государства, я обязан приложить усилия для развития действительно многопартийной системы, — заявил он. — Мы не стоим на месте. Мы постепенно адаптируем нашу политическую систему к новой ситуации».

В то же время он подчеркнул, что правящая партия уже доказала своими действиями, «что является ведущей политической силой» в казахском обществе. Непонятно, будет ли президент в действительности двигаться в этом направлении, однако очевидно, что «Нур Отан» так или иначе ощутила потребность в смене имиджа. Очевидно, что такой запрос диктует как раз общество.

Резкая или постепенная смена власти стала тенденцией на постсоветском пространстве. В первую очередь, это обусловлено сменой поколений. Как минимум, молодежь желает видеть новые лица в политике. Молодые люди выдвигают к правительствам своих стран другие требования, (в числе которых и многопартийность)

и, чтобы им соответствовать приходится либо создавать видимость перемен, либо же сталкиваться с протестами.

Токаев, прекрасно понимая ситуацию, внедряет в свою риторику именно то, что нужно новому поколению. В своем обращении к народу он, например, заявил не только о необходимости создать многопартийность, но и новом экономическом курсе, направленном, в том числе, на озеленение экономики.

Понятно, что правящая партия на заявления о многопартийность смотрит без удовольствия. Однако, если такие призывы звучат от президента, то стоит либо сделать шаг навстречу новым политическим реалиями, либо же создать видимость «перезагрузки». Не зря в партии акцентируют внимание на высоком проценте участия молодежи и женщин в праймериз. К слову, парламентские выборы пройдут в Казахстане в следующем году и очевидно, что «Нур Отан» таким образом уже открывает свою предвыборную кампанию.

Да и сама форма отбора, вероятно, была выбрана не случайно. Праймериз все же неизменно ассоциируется с выборами в демократических странах. При этом партийный список на выдвижение на выборы в мажилис утверждается на съезде партии. Особая роль политсовета в процессе может свидетельствовать о желании правящей партии лишь создать видимость реальных изменений, заявляет Deutsche Welle руководитель правозащитной организации «Ар. Рух. Хак» (Совесть. Дух. Истина) Бахытжан Торегожина.

«По идее все задумано для улучшения имиджа правящей партии. Но даже если кто-то по итогам онлайн-голосования сумеет попасть в партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса, окончательное решение об участии в парламентских выборах будет принимать политсовет на основании списков, поданных акимами областей, которые одновременно являются руководителями партийных филиалов. В итоге весь смысл праймериз в справедливом выборе кандидатов сводится на «нет», — заявила Торегожина, отметив также, что в опубликованных списках участников праймериз отсутствуют действующие депутаты Мажилиса от правящей партии.