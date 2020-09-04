«Ладить с Россией – это хорошо»: почему Трамп не верит демократам

Отношения с Россией нужно улучшать, об этом американский президент Дональд Трамп заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания. Его слова передает ТАСС.

«Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, его соперники из Демократической партии постоянно рассуждают о «российской угрозе», однако при этом игнорируют опасность, исходящую от Китая.

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«Это очень интересно. <...> Я слышал, это опять снова началось. Они говорят: «Кто-то говорил с Россией два года назад». Россия, Россия, Россия. Это настоящие маньяки», — подчеркнул президент США. Он добавил, что ладить с другими странами — хорошо. Кроме того, Трамп заявил, что «выключает телевизор», когда там кто-то из демократов начинает разглагольствовать о России.

Трамп с момента первой предвыборной кампании в 2016 году регулярно заявляет, что намерен «поладить» с Российской Федерацией — для совместного ответа на вызовы нашего времени. Его противники немедленно стали говорить, что Трамп — «агент Кремля», предающий национальные интересы Соединенных Штатов. Сам президент США назвал эти скандалы «охотой на ведьм».

В начале октября 2019 года Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин.

Сам российский лидер еще в середине лета говорил, что развитие отношений России и США зависит, в первую очередь, от Вашингтона. Москва, по его словам, готова подождать.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул Путин.

Два лидера встретились тогда на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке в Японии и проговорили 1 час 20 минут. Открывая эту встречу, оба лидера выразили надежду, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось много.

Путин не раз говорил, что Трамп скован политической системой США. Однако при этом американский президент способен и к самостоятельным решениям, проявляя политическую волю, заявлял президент России. В начале лета 2019 года Путин указал, что российско-американские отношения «становятся все хуже и хуже, проходят через стадию деградации». Он связал это похолодание с безостановочными санкциями, налагаемыми Вашингтоном на Москву. В речах перед американцами Трамп также регулярно заявляет о своем положительном отношении к России.

«Я люблю Россию. Я встречаюсь с президентом Путиным <...> и намерен поладить с Россией», — подчеркнул президент США в конце лета 2018 года, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана. Стоит добавить, что личные встречи Путина и Трампа обычно проходят в дружественной обстановке — так о них отзываются сами лидеры двух держав.

Однако при Трампе, как и при его предшественнике на посту президента США — Бараке Обаме, против России по-прежнему вводят разнообразные санкции. 8 августа 2020 года Трамп заявил, что ведет жесткую санкционную политику против России, поэтому Москва не хочет его переизбрания. Он также напомнил, что за последние годы США укрепили свои вооруженные силы и способствовали росту НАТО. Кроме того, Вашингтон вводит санкции против проектов российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», поскольку заинтересован в европейском рынке природного газа — американские власти и промышленники хотят продавать странам Евросоюза сланцевый газ, доставляемый в сжиженном виде на танкерах через Атлантический океан.

Москва при этом подчеркивает экономический интерес США и указывает на намерение американцев выставить полностью экономический проект СП-2 «политическим».