Отбить своих: в Минске протестующие столкнулись с силовиками

У здания КГБ в Минске во время акции «Марш мира и независимости» произошло столкновение протестующих с силовиками в штатском. Как сообщает ТАСС, сотрудники правоохранительных органов пытались задержать демонстрантов, но протестующие отбили нескольких задержанных. В результате силовики покинули место события на автомобилях.

По информации агентства, бойцы ОМОН блокировали несколько тысяч демонстрантов в Минске на проспекте Независимости в районе ГУМ, где проходит акция протеста.

Техника представителей правоохранительных органов продвигалась в сторону колонны протестующих, против них также направили водометы. Силовики окружали группы людей, задерживали их и несли в автозаки. Милиция также задерживала протестующих, которые ложились на асфальт.

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Еще несколько тысяч человек собрались на Октябрьской площади у Дворца республики и на соседних улицах. Они выстроились в колонну и направились по проспекту Победителей в сторону парка Победы и стелы «Минск — город герой». Белорусская милиция через громкоговорители призывала разойтись собравшихся возле нее людей.

В 2 км от стелы находится дворец Независимости — резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко. По информации РИА «Новости», туда приехали несколько БТР. Силовики выставили заграждение на подступах к дворцу и не пускали дальше по проспекту Победителей людей, участвующих в несанкционированной акции протеста. Помимо представителей силовых структур, в заграждении стояла спецтехника.

Подошедшая к заграждению толпа встала напротив силовиков. Люди хлопали, кричали, скандировали лозунги. Сотрудники правоохранительных органов не реагировали на действия протестующих. Позже к силовикам прибыло подкрепление.

Спустя несколько часов пошел дождь, и недовольные победой Лукашенко участники марша начали расходиться.

Как передает Tut.by, на проспекте Независимости произошла стычка протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Силовики изъяли у оппозиционеров бело-красно-белый флаг и задержали как минимум одного человека.

Как сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, в Минске за первые два часа несанкционированной акции протеста силовики задержали 125 человек. Она также обратила внимание, что ведомство ранее неоднократно призывало граждан не участвовать в протестных акциях.

В МВД подчеркнули, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в республике предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин или административного ареста. Штраф может составить до 810 белорусских рублей — более $300 по действующему курсу.

Накануне оппозиция анонсировала акцию протеста «Марш мира и независимости». Ее запланировали на 14.00 30 августа. К этому времени колонны протестующих начали движение в центр Минска к площади Независимости. Люди несли оппозиционную символику, бело-красно-белые флаги, скандируя «Жыве Беларусь!» Несколько улиц на подходе к месту акции были оцеплены.

В столице и других городах Белоруссии 29 августа прошла акция «Гранд-марш женщин». Женские акции против насилия начались 12 августа, когда силовики в последний раз провели жестокий разгон митинга с использованием спецтехники.

Белоруссия протестует уже три недели.

Оппозиция выходит на улицы с требованием отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать факты издевательств над митингующими в первые дни протеста.

В первые дни протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. По информации МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

Спустя несколько дней после начала акций силовики прекратили задерживать митингующих, но 27 августа массовые задержания как участников акций, так и журналистов возобновились. В милицию попали десятки белорусских и иностранных корреспондентов.