«Я с ними разберусь»: Лукашенко взялся за автомат

В Минске прошла многотысячная манифестация несогласных с результатами выборов президента республики, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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К вечеру митингующие двинулись в сторону площади Государственного флага. На пути к ней располагается резиденция президента Белоруссии. Прямо у нее наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой, преградили дорогу протестующим.

Митингующие не стали подходить вплотную к силовикам, выстроившимся в цепь, передает ТАСС. Они остановились в нескольких метрах от них, продолжая скандировать лозунг: «Уходи!»

Спустя некоторое время в СМИ появились сообщения, что на территории резиденции Лукашенко приземлился вертолет. Журналисты предположили, что глава государства собирается улететь с места митингов. Но он, наоборот прилетел — с автоматом и в бронежилете. Вместе с Лукашенко из вертолета вышел и его сын Николай. Он также был вооружен и в каске.

То, что главу государства сопровождал его сын стало понятно по опубликованным кадрам, заснятым еще в вертолете (видео опубликовано Telegram-каналом «Пул первого»). До того, как приземлиться у резиденции, Лукашенко осмотрел столицу Белоруссии с высоты птичьего полета. Он искал расположение митингующих.

В это время часть протестующих развернулась и двинулась обратно по направлению к центру Минска.

Прибывший к оцепленной резиденции Лукашенко вышел к силовикам и поблагодарил их: «Спасибо, вы красавцы!» В ответ омоновцы похлопали главе государства и заявили, что будут с ним «до конца». Лукашенко, в свою очередь, пообещал, что «разберется с ними», имея в виду, вероятно, оппозицию и ее акции протеста.

Пресс-служба Лукашенко заявила, что «с самого утра он работал в ситуационном центре во Дворце Независимости. Глава государства был во Дворце и когда «так называемые митингующие пошли на своеобразный штурм здания». В пресс-службе отметили, что у протестующих смелости хватило ненадолго — оценив последствия, они «побежали в обратном направлении». После этого Лукашенко вызвал вертолет, чтобы оценить ситуацию с высоты. Его сын Николай был вместе с ним.

Тем временем белорусский портал Onliner отметил, что к семи часам вечера в Минске начались перебои с интернетом. Перестал работать мессенджер Telegram, через который, предположительно, организаторы митингов координируют протестующих. Кроме того, перестали работать социальные сети.

«С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных», — отметили порталу в пресс-службе оператора A1.

В воскресенье протестующие сначала собрались на проспекте и площади Независимости в центре города. Собравшиеся выкрикивали: «Трибунал!», «Выйди, посчитай!», «Убийцы!», «Позор!» По оценке белорусского портала Tut.by, на марш пришли более 100 тыс. человек.

Затем они направились к гостинице «Планета». Напротив нее располагается стела «Минск — Город-герой», у которой оппозиция уже проводила акции. Но на этот раз белорусские военные оцепили памятник. Накануне в Миноброны страны сообщили, что с 23 августа все мемориалы и памятники в Минске, где оппоненты Лукашенко проводят свои митинги, будут взяты под охрану.

«Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, — сегодня организуются акции в этих священных местах», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Подчеркивалось, что если протестующие нарушат порядок, то они будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».