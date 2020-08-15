Россия поможет: Лукашенко рассказал о внешних угрозах

Москва при первом запросе поможет обеспечить безопасность Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны страны. Как отметил глава республики, соответствующая договоренность была достигнута во время телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — «Газета.Ru»)», — напомнил белорусский лидер.

Как признался Лукашенко, его удивило, что Путин «абсолютно посвящен в то, что происходит».

Кроме того, президент Белоруссии обратил внимание на наращивание «вооруженного компонента» в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.

Путин и Лукашенко в телефонном разговоре обсудили ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после президентских выборов. Беседу инициировал Минск. Главы государств выразили уверенность, что все проблемы в скором времени будут урегулированы, сообщили в пресс-службе Кремля. «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — указано в сообщении.

Перед тем как поговорить с Путиным, Лукашенко принял участие в совещании в Центре стратегического управления в минобороны. Он заявил, что демонстрации в стране проводятся по методичкам «цветных революций» и в них замечены элементы внешнего вмешательства. «Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — подчеркнул президент Белоруссии.

Глава государства заверил, что действующее руководство никому не отдаст страну и «удержит ситуацию».

Лукашенко предупредил, что из забастовок и акций протеста «ничего не получится».

Он назвал защиту его страны защитой всего Союзного государства. «Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда (в Россию. — «Газета.Ru»). Поэтому за нас так уцепились», — считает Лукашенко.

Он также прокомментировал информацию о том, что у него есть имущество в Москве. По его словам, такие сведения распространяют провокаторы протестного движения. Они же, как считает президент, публикуют фейки о том, что он умер, заболел или покинул страну.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. За него проголосовали 80% избирателей, а за его ближайшую соперницу Светлану Тихановскую — 10%. Но в штабе оппозиционерки уверены, что итоги фальсифицировали и на самом деле это она получила 70-80% поддержки, а не действующий глава государства.

Позицию о том, что официальные результаты не соответствуют действительности, разделяют участники протестных акций, которые начались сразу после закрытия избирательных участков. В первые дни силовики пытались разогнать демонстрантов с применением насилия: против них использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В результате сотни участников акций пострадали, в Минске один человек погиб. Травмы получали и силовики.

С 13 августа протесты проходят в мирном русле. К этому времени, по информации МВД республики, правоохранители задержали уже несколько тысяч человек.

27 министров иностранных дел стран Евросоюза 14 августа договорились ввести санкции против лиц, ответственных за жертвы и насилие над населением во время протестов в Белоруссии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал белорусские власти быть сдержанными по отношению к демонстрантам. Он напомнил, что у граждан есть право на мирные и законные собрания.

Вместе с тем сам Лукашенко убежден, что несанкционированные митинги и акции протеста организовывают из-за рубежа. Он призвал сограждан «не высовываться» на улицы.