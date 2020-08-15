Россия поможет: Лукашенко рассказал о внешних угрозах

Лукашенко: Путин окажет помощь в обеспечении безопасности Белоруссии

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о помощи Минску со стороны Москвы в случае возникновения такой необходимости. Речь идет об обеспечении безопасности соседнего государства, где уже почти неделю не утихают акции протеста. Они начались после президентских выборов, по итогам которых действующий президент, по данным ЦИК, получил около 80% голосов.

Москва при первом запросе поможет обеспечить безопасность Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны страны. Как отметил глава республики, соответствующая договоренность была достигнута во время телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — «Газета.Ru»)», — напомнил белорусский лидер.

Как признался Лукашенко, его удивило, что Путин «абсолютно посвящен в то, что происходит».

Кроме того, президент Белоруссии обратил внимание на наращивание «вооруженного компонента» в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.

Путин и Лукашенко в телефонном разговоре обсудили ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после президентских выборов. Беседу инициировал Минск. Главы государств выразили уверенность, что все проблемы в скором времени будут урегулированы, сообщили в пресс-службе Кремля. «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — указано в сообщении.

Перед тем как поговорить с Путиным, Лукашенко принял участие в совещании в Центре стратегического управления в минобороны. Он заявил, что демонстрации в стране проводятся по методичкам «цветных революций» и в них замечены элементы внешнего вмешательства. «Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — подчеркнул президент Белоруссии.

Глава государства заверил, что действующее руководство никому не отдаст страну и «удержит ситуацию».

Лукашенко предупредил, что из забастовок и акций протеста «ничего не получится».

Он назвал защиту его страны защитой всего Союзного государства. «Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда (в Россию. — «Газета.Ru»). Поэтому за нас так уцепились», — считает Лукашенко.

Он также прокомментировал информацию о том, что у него есть имущество в Москве. По его словам, такие сведения распространяют провокаторы протестного движения. Они же, как считает президент, публикуют фейки о том, что он умер, заболел или покинул страну.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. За него проголосовали 80% избирателей, а за его ближайшую соперницу Светлану Тихановскую — 10%. Но в штабе оппозиционерки уверены, что итоги фальсифицировали и на самом деле это она получила 70-80% поддержки, а не действующий глава государства.

Позицию о том, что официальные результаты не соответствуют действительности, разделяют участники протестных акций, которые начались сразу после закрытия избирательных участков. В первые дни силовики пытались разогнать демонстрантов с применением насилия: против них использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В результате сотни участников акций пострадали, в Минске один человек погиб. Травмы получали и силовики.

С 13 августа протесты проходят в мирном русле. К этому времени, по информации МВД республики, правоохранители задержали уже несколько тысяч человек.

27 министров иностранных дел стран Евросоюза 14 августа договорились ввести санкции против лиц, ответственных за жертвы и насилие над населением во время протестов в Белоруссии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал белорусские власти быть сдержанными по отношению к демонстрантам. Он напомнил, что у граждан есть право на мирные и законные собрания.

Вместе с тем сам Лукашенко убежден, что несанкционированные митинги и акции протеста организовывают из-за рубежа. Он призвал сограждан «не высовываться» на улицы.