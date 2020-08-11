«Вопрос суверенитета»: глава МИД ФРГ вступился за «Северный поток — 2»

Европа сама решает, у какой страны ей покупать энергоносители — так глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал санкции США в отношении экспортного газопровода из России «Северный поток — 2».

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По словам дипломата, прибывшего 11 августа с визитом в Россию, в целом отношения Москвы и Берлина «слишком важны, чтобы пускать их на самотек», передает «Российская газета».

«Это вопрос суверенитета нашей энергетической политики, но это и вопрос создания правовой защищенности для наших компаний. Ведь ясно одно: решения по европейской энергетической политике мы принимаем в столицах Европы и совместно в Брюсселе», — подчеркнул Маас.

Визит Мааса приурочен к 50-летию подписания московского договора между Советским Союзом и ФРГ — по факту соглашение является мирным договором сторон.

Санкции против «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил еще 16 июля госсекретарь США Майк Помпео. Ограничительные меры предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Хайко Маас также заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, когда угрожают санкциями против «Северного потока — 2».

Он подчеркнул, что европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Попытки же США остановить строительство газопровода угрожают и европейским предприятиям.

«Мы отвергаем экстерриториальные санкции», — сказал Маас.

Москва и европейские партнеры «Северного потока — 2» неоднократно подчеркивали, что этот проект носит сугубо экономический характер. США же сами заинтересованы в газовом рынке Европы и хотят наполнить его своим сжиженным природным газом.

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер ранее заявил, что в Брюсселе готовят единый ответ на санкции против «Северного потока — 2».

«Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Оно <...> заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС», — подчеркнул дипломат.

Как пояснил Эдерер, единая позиция Евросоюза была сформулирована главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Тот назвал санкции США против СП-2 нарушением международного права.

Позиция Берлина по СП-2 внесла напряженность в отношения Берлина и Вашингтона. Президент США Америки Дональд Трамп заявил в Twitter, что не видит причин защищать Германию от «российской угрозы».

По его словам, ФРГ ежегодно платит России миллиарды долларов за энергию.

«И мы должны защищать Германию от России? Что это вообще такое?» — возмутился Трамп, рассуждая о выводе трети американских военных с немецких баз.

Трамп также осудил Берлин за «недостаточные усилия» по обеспечению коллективной обороны НАТО. По мнению главы Белого дома, немцы тратят на военные нужды альянса недостаточно средств, менее 2% ВВП.

«Поэтому мы выводим часть своих войск из Германии!» — подчеркнул он. О выводе 11,9 тыс. военнослужащих ВС США из ФРГ объявил в минувшую среду американский министр обороны Марк Эспер.

При этом стоит отметить, что Маас не считает возможным восстановление формата G8 («большой восьмерки») с Россией в составе из-за украинского кризиса.

«Причинами исключения России стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения до тех пор, пока эта ситуация не разрешится», — заявил он в интервью газете Rheinische Post.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, на котором большинство населения полуострова высказалось в поддержку вхождения в состав России. Произошло это после госпереворота на Украине.

Обвинения в адрес Москвы в участии в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины звучат от западных политиков уже шесть лет — российские власти отрицают, что Вооруженные силы РФ присутствуют на украинской территории, и называют войну внутренним конфликтом в соседней стране.

ОБСЕ также признавала, что российских солдат в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках нет.