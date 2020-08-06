«Три простых пункта»: как в Белоруссии борются за честные выборы

Выборы президента Белоруссии пройдут уже через три дня. Действующий глава государства Александр Лукашенко 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании дал распоряжение пресечь случаи давления на избирателей. Кроме того, президент поручил проверить законность инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов — одного из немногих инструментов оппозиции на этих выборах.

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«Еще одна тема, которая всплыла, — это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — приводит его слова «БелТА».

Лукашенко, поручая проверить законность альтернативных методов подсчета голосов, сослался на необходимость обеспечить возможность каждому избирателю сделать свой выбор «спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства».

Если проверка выявит какие-либо нарушения, то главные соперники президента, объединенный штаб Светланы Тихановской, куда входят также супруга бежавшего из страны и не допущенного к выборам кандидата Валерия Цепкало Вероника и координатор штаба находящегося сейчас в СИЗО кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова, лишатся, по сути, единственного инструмента борьбы.

Оценить шансы оппозиционных кандидатов на пост президента практически невозможно — независимой социологии в республике попросту нет. А те исследования, что публикуются, показывают крайне высокую поддержку президента. К примеру, июльское исследование аналитического центра Ecoom демонстрирует, что за Александра Лукашенко готовы проголосовать 72,3%.

Однако такие опросы не пользуются доверием среди населения. Публикация высокого рейтинга главы государства — попытка манипуляции общественным сознанием в преддверие выборов, считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«В Белоруссии нет независимой социологии, а те результаты, которые озвучивает Ecoom, они, как правило, совпадают с официальными данными по результатам парламентских и президентских выборов. Эта структура является полностью государственной, — считает эксперт. — Этим результатам я совершенно не доверяю, считаю их профанацией и дезинформацией для того, чтобы попытаться вклинить в сознание граждан, что Лукашенко пользуется безоговорочной поддержкой населения».

Единственным способом измерить поддержку Тихановской или других претендентов на пост стал подсчет людей, посещающих ее агитационные митинги по всей стране. Этот показатель впечатляет и никак не коррелируется с опубликованными результатами опроса Ecoom, которые показали уровень поддержки Тихановской в 7,5%. Так, пикет в Минске 30 июля собрал не менее 63 тыс. человек, став не только самой массовой акцией в нынешней предвыборной кампании, но и самым многочисленным протестным мероприятием за все время правления Александра Лукашенко.

Однако эксперты не считают, что шестой срок белорусского лидера находится под угрозой.

«Оппоненты Лукашенко оказались в очень сложном положении. Фактически выборы у них забрали. То есть люди которые реально могут выступать против Лукашенко, от выборов отстранены. Лукашенко не переизбрать невозможно конституционно. Эта система — в принципе, диктатура жесткая, и сказано откровенно, что снять Лукашенко невозможно? и этим, конечно, ЦИК выгоняет людей на улицу.

Можно хоть как объединяться, все равно скажут, что 90% проголосовало за Лукашенко», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Обеспечить прозрачность подсчета голосов действительно невозможно. Ранее ЦИК отверг предложение штаба Тихановской об установке за счет граждан на избирательных участках видеокамер, чтобы вести круглосуточную трансляцию.

«Оснащение всех участков для голосования видеокамерами с прямой круглосуточной трансляцией требует (…) не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности и соответствия требованиям информационной безопасности», — говорится в ответном заявлении ЦИК.

Однако представитель штаба Светланы Тихановской Павел Дик заявил журналистам, что все требованиям белорусского законодательства были бы учтены при закупке камер.

При этом число наблюдателей на избирательных участках будет сокращено — такое решение ЦИК принял в конце июля, сославшись на пандемию коронавируса.

4 августа в республике стартовало досрочное голосование. По информации ЦИК Белоруссии, явка в первый день досрочного голосования на выборах президента составила 4,98%, за два дня — 12,75%. Общественная кампания наблюдения за выборами «Честные люди» заявила, однако, что данные о явке могут быть завышены — в официальных протоколах учтено в полтора раза больше людей, чем посчитали наблюдатели, утверждают в кампании.

Одновременно с этим, «Честные люди» утверждают, что уже в первый день досрочного голосования ими было зафиксировано 2056 нарушений избирательного законодательства, наиболее частым из них стал недопуск наблюдателей на участки.

Параллельно с этим в республике продолжаются задержания противников Лукашенко по избирательной гонке. В четверг была задержана начальник штаба Тихановской Мария Мороз для «разъяснительной беседы» в связи с планами команды кандидата провести митинг-концерт в Минске. По словам Мороз, речь шла не только о запланированном на 6 августа событии, а вообще обо всех мероприятиях.

Иными словами, гонка за кресло президента выдалась крайне напряженной.

Обостряют ситуацию все те препятствия, с которыми сталкивалась и продолжает сталкиваться белорусская оппозиция — задержания на протестах, недопуск кандидатов на выборы, аресты кандидатов, блокировка инициатив, позволяющих контролировать ход подсчета голосов.

В целом, действительно, оптимизма насчет шансов на объявление победы Тихановской практически никто не питает. Эксперты уверены, что официальные результаты будут примерно теми же, что и публикуемые государственными структурами результаты опросов, то есть не менее 70%. В действительности же, глядя на массовость протестов, настроения в социальных сетях, и количество людей, посещающих митинги Тихановской, в столь высокий результат Лукашенко верится с трудом.

Однако, тем не менее, оппозиция ограничивается не только заявлениями и избирательными мероприятиями.

23 июля в Белоруссии появилась платформа «Голос».

«ГОЛОС нужен для того, чтобы ваш выбор точно был учтен. Чтобы знать, сколько голосов точно было отдано за кандидатов на вашем участке. На каждом участке», — говорится на сайте проекта.

Белорусам предлагается связаться с чат-ботами в Telegram и Viber, написать свой участок и кандидата, за которого пользователь планирует проголосовать, затем, в основной день голосования, сфотографировать свой бюллетень с выбором и отправить снимки боту. После оглашения официальных результатов на платформе будут опубликованы собственные результаты, а также все присланные голоса по каждому участку, благодаря чему любой желающий сможет самостоятельно их пересчитать.

Сейчас в «Голосе» зарегистрированы 863 483 человек — это, по сути, ядро протестного электората. Воспользоваться платформой призывает объединенный штаб Тихановской.

«Прямо сейчас от наших действий зависит результат выборов, зависит судьба нашей страны. Чтобы не думать, что делать, следующие пять лет, запомните три простых пункта, которые надо сделать сейчас», — заявили в совместном обращении, опубликованном накануне, Тихановская, Цепкало и Колесникова.

Они предлагают избирателям зарегистрироваться на платформе «Голос», сфотографировать и отправить боту свой бюллетень, и носить белый браслет, как символ честных выборов. По сути, это единственный доступный для альтернативных кандидатов способ борьбы. Между тем, на случай массовой фальсификации выборов планов у оппозиции, судя по всему, нет, а значит, нет и понимания, как добиться честного подсчета.

Если результаты, опубликованные «Голосом» будут значительно отличаться от официальных, Белоруссия, скорее всего, выйдет на протесты. В таком случае стоит ожидать массовых задержаний и жесткого подавления митингов. Вопрос, впрочем, состоит в том, сколько людей выйдут на улицы.