«Не советую оказывать давление»: Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию вокруг задержания советника главы Роскосмоса и экс-корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова. Слава руководителя спецслужбы цитирует ТАСС.

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Комментируя дело Сафронова, Нарышкин указал на три ключевых момента. В первую очередь он напомнил о высоком уровне профессионализма сотрудников российской внешней разведки. Также глава СВР заверил, что задержание известного журналиста «ни в коем случае не связано» с его профессиональной деятельностью.

«И третье — я никому не советую оказывать давление на следствие, а уж тем более на суд.

Тем более, что только суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека, которому предъявлены соответствующие обвинения», — заключил он.

Помимо этого Нарышкин не подтвердил, но и не опроверг информацию издания «Коммерсантъ» о том, что возглавляемое им ведомство могло передать ФСБ материалы по делу Сафронова. Глава СВР лишь отметил, что его ведомство и ФСБ «всегда активно сотрудничают».

Тем временем стало известно, что счета в банках Сафронова и его ближайших родственников были заблокированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

«Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа блокированы», — отметил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что родственники бывшего журналиста не задержаны и процессуальным статусом по его делу не обладают. Кроме того, в квартирах матери и сестры Сафронова провели обыски.

Сафронов был задержан 7 июля по обвинению в госизмене, по соответствующей статье (275 УК РФ) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. ФСБ утверждает, что журналист якобы работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ. Его подозревают в передаче спецслужбам Чехии секретной информации, связанной с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке.

Следствие считает, что конечным получателем переданных Чехии сведений были Соединенные Штаты.

«Иван категорически связывает это [уголовное дело] со своей профессиональной, журналистской деятельностью»,

— подчеркнул в разговоре с репортерами адвокат экс-журналиста Иван Павлов. По его словам, в деле есть семь томов, «прошитых и пронумерованных, с корками», а события дела охватывают восемь лет — за Сафроновым следили «очень долго», с 2012 года. Тогда, по версии следствия, журналист и был якобы завербован чешскими спецслужбами, добавил Павлов.

Лефортовский суд постановил арестовать Сафронова на два месяца, свою вину журналист не признал. Защита обжаловала решение судьи.

В Роскосмосе заявили вскоре после задержания Сафронова, что эта ситуация не связана с его работой в должности советника. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к секретным сведениям бывший журналист не имел. В «Коммерсанте» назвали обвинения в адрес Сафронова абсурдом, а «Ведомости» подчеркнули, что он — патриот России. Многие журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку коллеги к зданию ФСБ на Лубянке. Полиция задержала 23 человека, на них составили протоколы об административных нарушениях — за пикеты в условиях ЧС и нарушение правил проведения акций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что материалы СМИ в поддержку арестованного по делу о госизмене Ивана Сафронова основаны на эмоциях.

«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, но эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях», — заявил пресс-секретарь. Он добавил, что данные тексты не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы Федеральной службы безопасности.

Песков также заявил, что «в последние месяцы» Иван Сафронов уже не был журналистом. «Мы знаем, что [он] перешел на другую работу. Но, к сожалению, такие обвинения озвучены, мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много, и они работу выполняют очень качественно», — сообщил представитель Кремля.

8 июля адвокат Сафронова заявил, что ФСБ в суде будет пытаться доказать, что связи между предполагаемой госизменой советника главы Роскосмоса и его журналистской деятельностью нет.

«Это их главная задача», — полагает защитник бывшего спецкора. Наконец, вскоре сам Сафронов заявил, что не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО и не испытывает на себе давления со стороны следствия.

«Мы только что побывали у него, говорит — не пытают, не бьют. Давления, говорит, также не оказывают, по крайней мере физического точно. Говорит, что обращаются корректно», — сказала «Интерфаксу» член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Она также отметила, что бывший журналист находится в шоке от произошедшего, но «по-другому быть и не может».