Электронное голосование: быстро, надежно и безопасно

Избегаем пандемию

Люди уже привыкли удовлетворять большинство своих потребностей с помощью интернета со смартфона или компьютера. Эта тенденция лишь усилилась во время пандемии коронавируса. Участие же в онлайн-голосовании дает возможность не посещать избирательные участки, тем самым не только сэкономить время, но и минимизировать контакты в условиях пандемии.

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Блокчейн как гарантия безопасности

Безопасность онлайн-голосования обеспечивает технология блокчейна: голоса хранятся в зашифрованном виде, их нельзя изменить или удалить, информация о выборе того или иного избирателя невозможно, поскольку информация не сохраняется на серверах. Изменить блокчейн-сеть также невозможно, потому что она не имеет единого сервера, и изменение данных на одном сервере тут же заметно другим участникам сети. Для совершенствования системы электронного голосования были проведены публичные тестирования, ее код и элементы были открыты на GitHub для специалистов.

Опыт на выборах в Мосгордуму

В России не первый раз проходит голосование таким образом. В 2019 году на выборах в Мосгордуму электронное голосование проводилось в трех избирательных округах, а позднее в Троицке жители онлайн голосовали, продлевать или нет Коммунарскую линию московского метро в центр города. В обоих случаях не возникало крупных технических проблем и подозрений в недостоверности результатов. Во время выборов в МГД было сообщено о фиксировании попыток взлома системы, но они были вовремя и успешно пресечены. По итогам голосования в сентябре московские власти отчитались об успехе онлайн-эксперимента: итоговая явка на электронных выборах составила более 90%, система после прошла дальнейшую доработку и модернизацию.

Как показал опыт Москвы на выборах в Мосгордуму 2019 года, электронное голосование привлекло больше избирателей. На онлайн-выборах явка составила 92%, а в общей сложности — 21,77 процента (то есть больше, чем на выборах депутатов Мосгордумы предыдущего созыва). А чем выше явка, тем точнее голосование показывает мнение избирателей, тем выше доверие к институту выборов в целом.

Традиционным УИК дается доступ к электронному списку участников онлайн-голосования. Если избиратель передумает голосовать онлайн, то он сможет сделать это традиционным способом. В этом случае председатель УИК сможет прямо в электронном реестре заблокировать выдачу бюллетеня для онлайн-голосования и дать избирателю традиционный.

Создана новая технология сквозного наблюдения. Статистика голосования дублируется на неограниченное число экранов. Доступ к электронному реестру электронных избирателей получают традиционные УИК, обезличенный вариант дублируется в Сеть. Для наблюдателей разработан новый инструмент, который позволяет в режиме реального времени следить за всеми транзакциями в сети блокчейн.

Абсолютное большинство электронных избирателей в МГД остались довольны - они смогли отдать свой голос в несколько кликов, не приходя на участок. Кроме того, электронные выборы привлекли много молодежи - молодым оказалось интересно испытать новую компьютерную систему. К тому же взломать ее и повлиять на результат волеизъявления никто не смог - а в электронных выборах именно это считается главным риском.

Мировой опыт

В мире электронное голосование начали применять гораздо раньше. Известно, что последние 15 лет технологии выборов разных уровней через интернет практикуются во Франции, США, Великобритании, Швейцарии, Канаде, Испании и других странах.

Высоко оценили эксперимент с электронными выборами в Москве в прошлом году и международные эксперты. «Я увидел уникальный пример отличной работы. Процесс действительно полностью прозрачен. Во Франции дела обстоят, к сожалению, не так радужно», - рассказал генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет» Эммануэль Марк Андре Леруа. В свою очередь, член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний, юрист Вероник Руэз отметила эффективность онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму.