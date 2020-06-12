«Будет печально» Трамп пообещал отдать власть в случае поражения

Кроме того, Трамп усомнился в способности Байдена вести переговоры с Россией и другими странами. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Реклама

«Что, по вашему мнению, Китай, Россия, Япония и другие будут делать с ним на переговорах? У нас не осталось бы страны!!!» – заявил Трамп.

Так глава государства прокомментировал видеозапись, на которой Байден испытывает трудности с формулировкой своего тезиса.

Днем ранее Байден предупредил, что военные устроят вооруженный переворот, если Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах.

Бывший вице-президент «абсолютно убежден», что военные сопроводят Трампа из Белого дома, если он проиграет выборы, но откажется покинуть свой пост. Трамп «попытается украсть эти выборы», заявил Байден.

«Это моя самая большая проблема — моя проблема. Этот президент попытается украсть выборы», — сказал политик, признавшись, что «горд» военными, которые недавно критиковали Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани назвала высказывания Байдена «нелепым заявлением», передает CNN.

Член палаты представителей Седрик Ричмонд, демократ из Луизианы, который является близким соратником Байдена, также допустил возможность военного вмешательства для обеспечения мирной передачи власти, если Трамп откажется признать поражение на выборах.

«Я верю, что высокопоставленные военные обеспечат мирную передачу власти», — сказал Ричмонд.

США оказались на грани гражданской войны, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре.

«Совершенно очевидно, что ярость раздирает США и довершает процесс утраты их лидерства», — пишет он.

По его мнению, Трамп проводит «самоубийственную» политику, беря на вооружение лозунг «Сделаем Америку великой снова». Хотя вместо этого, полагает Бавре, хозяину Белого дома стоило бы присмотреться к лозунгу «Сделаем Америку снова единой».

Структурный кризис, которые сейчас переживают США, является наиболее острым за последние десятилетия, говорится в статье. Серьезнейший удар по экономике Америки наносит пандемия коронавируса — ВВП США упадет на 6,5% к концу года, полагает Бавре.

Социальная база любого стабильного государства — средний класс — в США стремительно беднеет. К этому добавляются рецессия и взрыв безработицы — работу потеряли, по словам Бавре, до 45 млн американцев за три месяца.

«Распад нации» провоцирует и реакция Трампа на массовые протесты и беспорядки, охватившие страну после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного полицией.

Трамп «популистски» обещал подавить восстание и расправиться с «бунтовщиками, отмечает французский журналист, и сейчас страну держат вместе «только страх и ненависть». Кроме того, Америку развращают «демагоги», а национальное самосознание американцев слабеет из-за «чересчур развитого индивидуализма».

Бавре полагает, что Трамп вполне может выиграть грядущие этой осенью выборы президента США — слишком уж неубедителен его основной оппонент Джо Байден. Однако победа Трампа «оставит Штаты в руинах».

Сам Трамп считает, что его электоральный рейтинг мог бы быть выше, чем у Байдена, на 25%, если бы не расследования демократов о его «связях с Россией». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Если бы в течение трех лет я не подвергался постоянным преследованиям путем фальшивых и незаконных расследований, <...> я бы был выше Сонного Джо и ничего не делающих демократов на 25 пунктов»,— написал Трамп.

По его словам, данная ситуация является несправедливой, но это никак нельзя изменить.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Согласно текущим оценкам, электоральный рейтинг Джо Байдена выше, чем у Дональда Трампа, примерно на 5,5%.