Помогите вернуть Крым: Зеленский обратился к Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.

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Шведский политик поддержал такое намерение украинского лидера и пообещал, что его страна будет всячески поддерживать позицию Киева в отношении полуострова.

«Прошу вас поддерживать вопрос возвращения Крыма в повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма», — выразил мнение президент Украины.

Зеленский раскается в будущем за свое негативное отношение к жителям Крыма. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, передает РИА «Новости».

«Должно прийти раскаяние», — считает политик.

Украинское руководство еще пожалеет о «лжи и клевете» в адрес крымчан, а также о множестве блокад, разрыве экономических связей с Россией и попытках отказаться от общей исторической памяти, добавил Мурадов.

Кроме того, российский политик раскритиковал Зеленского за «принятие эстафеты [украинского] национализма из рук организаторов переворота». Стыдно президенту Украины должно быть и за «десятилетия унижения» крымских татар и русских Крыма, отметил Мурадов.

«Стыдиться надо <...> за угрозу майдановско-бандеровских властей Киева развязать войну и этническую чистку в Крыму», — продолжил вице-премьер региона.

Наконец, Мурадов заявил, что Россия должна гордиться тем, что «спасла Крым от разрушения», а жителей полуострова уберегла «от неминуемых жертв».

Так он ответил на слова Зеленского о том, что россияне будут стыдиться присоединения Крыма в 2014 году.

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло. К сожалению, именно так», — считает глава Украины.

По его мнению, будущие поколения украинских и российских граждан не смогут «по-дружески, откровенно и нормально общаться», если Крым не вернется в состав Украины. Сколько лет понадобится для нормализации отношений между РФ и Украиной, Зеленский не знает, но он «убежден, что Крым вернется».

При этом двумя днями ранее ФСБ задержала за подготовку теракта на рынке Симферополя пятерых россиян, находившихся в контакте с радикальными украинскими формированиями, воюющими в Донбассе.

В середине апреля российские спецслужбы в Крыму задержали группу украинских разведчиков, которые вербовали россиян, пытались организовать теракты и выкрасть сведения, содержащие государственную тайну.

Злоумышленники действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки, полковника Олега Ахмедова.

В состав разведгруппы входили подозреваемый в шпионаже украинец и российская военнослужащая, которую также подозревают в выдаче Киеву гостайны.

В июне нынешнего года послы 27 стран-членов Евросоюза поддержали очередное продление санкций против России, речь идет об ограничительных мерах по Крыму, который Запад отказывается признавать в качестве российского региона. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС, санкции будут продлены до 23 июня 2021 года.

Формально данное решение будет утверждено на следующей неделе, указывает источник агентства, и вступит в силу вместе с опубликованием в Официальном журнале Евросоюза.

ЕС уже шестой год последовательно продлевает санкции против России, введенные из-за событий на Украине. Ограничительные меры по Крыму и Севастополю предусматривают запрет на импорт и экспорт крымских товаров вместе с отказом от любых европейских инвестиций в российский регион.

Речь идет о финансировании бизнеса на полуострове, покупки недвижимости и предоставления туристических услуг для европейцев. Кроме того, суда стран ЕС не могут заходит в порты Крыма, а самолеты садиться в аэропортах — в порядке исключения указанные действия разрешаются в экстренных ситуациях.

Главной причиной для появления ограничений стал переход полуострова под юрисдикцию России в марте 2014 года. Несмотря на то что Крым вошел в состав РФ путем референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами, страны Запада не признают его итогов, проявляя солидарность с Украиной — с точки зрения Киева, полуостров якобы остается его, но временно оккупированной территорией.

При этом для Москвы вопрос принадлежности Крыма уже закрыт, никаких переговоров и обсуждений о его «возвращении» российские власти вести не собираются. Как признавал Зеленский, он пытался поднять эту тему в беседе с президентом России Владимиром Путиным, однако тот отказался от любых обсуждений.