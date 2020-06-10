Крымские санкции: Евросоюз продлит ограничения против России

Послы 27 стран-членов Евросоюза поддержали очередное продление санкций против России, речь идет об ограничительных мерах по Крыму, который Запад отказывается признавать в качестве российского региона. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС, санкции будут продлены до 23 июня 2021 года.

Формально данное решение будет утверждено на следующей неделе, указывает источник агентства, и вступит в силу вместе с опубликованием в Официальном журнале Евросоюза.

ЕС уже шестой год последовательно продлевает санкции против России, введенные из-за событий на Украине. Ограничительные меры по Крыму и Севастополю предусматривают запрет на импорт и экспорт крымских товаров вместе с отказом от любых европейских инвестиций в российский регион.

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Речь идет о финансировании бизнеса на полуострове, покупки недвижимости и предоставления туристических услуг для европейцев. Кроме того, суда стран ЕС не могут заходит в порты Крыма, а самолеты садиться в аэропортах — в порядке исключения указанные действия разрешаются в экстренных ситуациях.

Главной причиной для появления ограничений стал переход полуострова под юрисдикцию России в марте 2014 года. Несмотря на то, что Крым вошел в состав РФ путем референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами, страны Запада не признают его итогов, проявляя солидарность с Украиной — с точки зрения Киева, полуостров якобы остается его, но временно оккупированной территорией.

При этом для Москвы вопрос принадлежности Крыма уже закрыт, никаких переговоров и обсуждений о его «возвращении» российские власти вести не собираются. Как признавал украинский лидер Владимир Зеленский, он пытался поднять эту тему в беседе с президентом России Владимиром Путиным, однако тот отказался от любых обсуждений.

«Когда у меня была первая встреча в Нормандии с [канцлером Германии] Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос, и с президентом Французской Республики [Эммануэлем Макроном], и, честно говоря, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос», — сетовал президент Украины.

При этом Зеленский также отмечал, что говорит о Крыме со всеми европейскими лидерами, и они якобы согласны не снимать санкции с России без «возвращения» полуострова Украине. Однако украинский лидер подтверждал, что большинство западных стран увязывает ограничительные меры больше с конфликтом в Донбассе, чем с Крымом.

Санкции по ситуации на юго-востоке Украины Евросоюз ввел против России вместе с «крымскими» в 2014 году, хотя Москва не раз опровергала свою причастность к конфликту. Данные меры предусматривают ограничения в визовой сфере и экономические санкции в отношении российских госкомпаний и целых секторов экономики. В отличие от мер по Крыму, они продлеваются раз в полгода.

Ограничения в целом затронули торговый, финансовый и военный аспекты, а также стороны приостановили переговоры по соглашению о сотрудничестве и безвизовым режиме. В ответ Россия ввела запреты на ряд продовольственных товаров из Европы.

Стоит отметить, что Украина фактически выступает главным препятствием на пути снятия антироссийских санкций, поскольку разрешение ситуации в Донбассе, в первую очередь, зависит от Киева.

Однако вместо выполнения своих обязательств по урегулированию ситуации в рамках минских соглашений, украинская сторона лишь затягивает мирный процесс.

Так, Киев никак не может согласовать с самопровозглашенными ДНР и ЛНР новые точки разведения сил на линии разграничения, добиться полного соблюдения режима прекращения огня и перейти к прямому диалогу с республиками Донбасса.

Кроме того, в Киеве последовательно заявляют о несостоятельности минских договоренностей, пытаются изменить пункты соглашений, а также подключить к переговорному процессу других международных игроков, в особенности США.

В то же время, в ЕС нарастает недовольство представителей бизнеса, которые терпят убытки от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы. В частности, противников ограничительных мер достаточно много в Германии, которая теряет почти $670 млн каждый месяц из-за санкций против России.

Наличие проблемы отмечает и канцлер ФРГ Ангела Меркель — по ее словам, ограничения стали негативным фактором во время пандемии коронавируса COVID-19. Однако германский лидер выступает за разрешение конфликтов для устранения санкций, не поддерживая требования об их снятии до этого.