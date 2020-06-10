Крымские санкции: Евросоюз продлит ограничения против России

Послы стран ЕС согласовали продление санкций против России

Постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление антироссийских санкций по Крыму, сообщают источники. По этим данным, официально решение будет утверждено на следующей неделе. Таким образом ограничительные меры против России из-за Крыма будут продлены еще на год.

Послы 27 стран-членов Евросоюза поддержали очередное продление санкций против России, речь идет об ограничительных мерах по Крыму, который Запад отказывается признавать в качестве российского региона. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС, санкции будут продлены до 23 июня 2021 года.

Формально данное решение будет утверждено на следующей неделе, указывает источник агентства, и вступит в силу вместе с опубликованием в Официальном журнале Евросоюза.

ЕС уже шестой год последовательно продлевает санкции против России, введенные из-за событий на Украине. Ограничительные меры по Крыму и Севастополю предусматривают запрет на импорт и экспорт крымских товаров вместе с отказом от любых европейских инвестиций в российский регион.

Речь идет о финансировании бизнеса на полуострове, покупки недвижимости и предоставления туристических услуг для европейцев. Кроме того, суда стран ЕС не могут заходит в порты Крыма, а самолеты садиться в аэропортах — в порядке исключения указанные действия разрешаются в экстренных ситуациях.

Главной причиной для появления ограничений стал переход полуострова под юрисдикцию России в марте 2014 года. Несмотря на то, что Крым вошел в состав РФ путем референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами, страны Запада не признают его итогов, проявляя солидарность с Украиной — с точки зрения Киева, полуостров якобы остается его, но временно оккупированной территорией.

При этом для Москвы вопрос принадлежности Крыма уже закрыт, никаких переговоров и обсуждений о его «возвращении» российские власти вести не собираются. Как признавал украинский лидер Владимир Зеленский, он пытался поднять эту тему в беседе с президентом России Владимиром Путиным, однако тот отказался от любых обсуждений.

«Когда у меня была первая встреча в Нормандии с [канцлером Германии] Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос, и с президентом Французской Республики [Эммануэлем Макроном], и, честно говоря, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос», — сетовал президент Украины.

При этом Зеленский также отмечал, что говорит о Крыме со всеми европейскими лидерами, и они якобы согласны не снимать санкции с России без «возвращения» полуострова Украине. Однако украинский лидер подтверждал, что большинство западных стран увязывает ограничительные меры больше с конфликтом в Донбассе, чем с Крымом.

Санкции по ситуации на юго-востоке Украины Евросоюз ввел против России вместе с «крымскими» в 2014 году, хотя Москва не раз опровергала свою причастность к конфликту. Данные меры предусматривают ограничения в визовой сфере и экономические санкции в отношении российских госкомпаний и целых секторов экономики. В отличие от мер по Крыму, они продлеваются раз в полгода.

Ограничения в целом затронули торговый, финансовый и военный аспекты, а также стороны приостановили переговоры по соглашению о сотрудничестве и безвизовым режиме. В ответ Россия ввела запреты на ряд продовольственных товаров из Европы.

Стоит отметить, что Украина фактически выступает главным препятствием на пути снятия антироссийских санкций, поскольку разрешение ситуации в Донбассе, в первую очередь, зависит от Киева.

Однако вместо выполнения своих обязательств по урегулированию ситуации в рамках минских соглашений, украинская сторона лишь затягивает мирный процесс.

Так, Киев никак не может согласовать с самопровозглашенными ДНР и ЛНР новые точки разведения сил на линии разграничения, добиться полного соблюдения режима прекращения огня и перейти к прямому диалогу с республиками Донбасса.

Кроме того, в Киеве последовательно заявляют о несостоятельности минских договоренностей, пытаются изменить пункты соглашений, а также подключить к переговорному процессу других международных игроков, в особенности США.

В то же время, в ЕС нарастает недовольство представителей бизнеса, которые терпят убытки от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы. В частности, противников ограничительных мер достаточно много в Германии, которая теряет почти $670 млн каждый месяц из-за санкций против России.

Наличие проблемы отмечает и канцлер ФРГ Ангела Меркель — по ее словам, ограничения стали негативным фактором во время пандемии коронавируса COVID-19. Однако германский лидер выступает за разрешение конфликтов для устранения санкций, не поддерживая требования об их снятии до этого.