Перемирие под эгидой ООН: Путин и Меркель обсудили Ливию

Мировое сообщество должно не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны — к такому выводу в телефонном разговоре пришли президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Лидеры двух стран выразили обеспокоенность эскалацией на севере Африки и подчеркнули, что стороны должны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров под эгидой ООН.

Путин также отметил важную миротворческую деятельность Египта, подчеркнув безальтернативность решений Берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии, прошедшей в январе нынешнего года.

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Также стороны затронули борьбу с пандемией COVID-19 и коснулись проблемы конфликта в Донбассе, выразив озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений 2015 года и решений «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже в прошлом декабре.

«Отмечена важность активизации переговорного процесса в Контактной группе и в «нормандском формате». Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В январе в немецкой столице Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас провели отдельные беседы с лидерами противоборствующих сторон Ливии — руководителем признанного ООН Правительства национального согласия Фаизом Сараджем и генералом Халифой Хафтаром, чья Ливийская национальная армия фактически контролируют большую часть территории страны, включая нефтяные месторождения.

В саммите участвовали представители более десятка стран — Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

По итогам мероприятия участники пообещали прекратить дальнейшие поставки оружия и живой силы воюющим сторонам, а также пришли к вводу о необходимости создания Комитета по мониторингу прекращения огня по формуле «5+5» — по пять представителей с каждой стороны.

Тремя днями ранее Украина направила Германии пакет предложений по обеспечению прекращения огня в Донбассе для согласования с руководством России, передает ТАСС слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

«Мы передали немецкой стороне конкретное предложение того, как мы видим механизм обеспечения прекращения огня. Мы попросили наших немецких партнеров, как посредников в нормандском формате, проконсультироваться с Россией по этому вопросу», — сказал дипломат в эфире украинского телевидения.

По его словам, с представителями ФРГ они обсуждали «очень конкретные вещи». При этом глава МИД отказался раскрыть детали этого плана. Министр добавил, что «конкретные предложения» также поступают со стороны РФ, однако они являются неприемлемыми для украинской стороны.

Кулеба также в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет вести переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели очную встречу, на которой отметили, что договоренности «нормандской четверки» — Германии, РФ, Украины, Франции — проложат путь к саммиту в Берлине. Украинский лидер назвал Меркель «настоящим другом Украины».

Что касается отношений Москвы и Берлина, то Евросоюз готов ввести санкции в отношении группы российских хакеров, которые якобы причастны к атаке на бундестаг Германии в 2015 году.

Переговоры по санкциям продолжались несколько месяцев и носили тайный характер. Страны не могли прийти к общей позиции, но ситуация изменилась именно после того, как с обвинениями в адрес Москвы выступила Ангела Меркель.

Среди санкционных мер — запрет на въезд в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц, а также запрет для граждан или компаний из ЕС финансировать деятельность подобных организаций и людей.

Кибератака на немецкое федеративное собрание состоялась в конце апреля 2015 года. Тогда парламентарии получили идентичные электронные письма, как будто связанные с ООН, но в них находилась ссылка на вредоносную программу-шпиона.

В ходе атаки, по официальным данным, хакерам удалось похитить как минимум 16 Гбайт различных данных. Остановить нападение удалось, лишь полностью отключив всю ИТ-систему бундестага.

В нападении немецкие власти подозревают хакерскую группировку Fancy Bear, которую в США обычно связывают с Россией. В начале мая прокуратура Германии выдала ордер на арест предположительно одного из представителей группировки гражданина РФ Дмитрия Бадина.

Россия свою причастность к хакерской атаке на бундестаг отрицает. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, власти страны никак не связаны с кибератакой на немецкие госорганы.

«Мы уже заявляли и повторю еще раз, мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году», — указала она.