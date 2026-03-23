В МИД заявили о готовности Индии увеличить закупки нефти и газа из России

Индия активно рассматривает возможность увеличить закупки энергетических ресурсов из России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

По словам дипломата, не только Индия, но и многие другие страны раздумывают о том, чтобы увеличить закупки российских энергоресурсов, как нефти, так и газа.

В начале марта вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Индия проявляет повышенный интерес к российской нефти для ее последующей переработки.

3 марта сообщалось, что Индия может увеличить поставки энергоносителей из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

6 марта стало известно, что США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море. Данное решение было принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.