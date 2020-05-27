«Вам это покажется очень интересным»: США встают на защиту Гонконга

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом он сообщил журналистам, видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.

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«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вам это покажется очень интересным, но я не буду говорить об этом сегодня, я скажу об этом через пару дней», — сообщил Трамп журналистам.

На вопрос, введут ли США в отношении Китая санкции, он ответил отрицательно, однако назвал запланированные меры «мощными».

В Гонконге ранее возобновились протесты, на этот раз поводом для недовольства граждан стал рассматриваемый в Китае закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга», предусматривающий ответственность за «мятеж, сепаратизм и измену».

Пекин утверждает, что инициатива «предотвращала бы, останавливала и наказывала любые действия, направленные на раскол страны, подрыв государственной власти, организацию и осуществление террористической деятельности и других форм поведения, которые серьезно угрожают национальной безопасности».

В инициативе содержится также призыв к Гонконгу принять свои собственные законы о национальной безопасности на государственном уровне, чтобы заполнить все пробелы, оставленные версией, написанной Пекином.

Почвой для рассматривания инициативы, вероятно, стала волна прошлогодних протестов в Гонконге из-за закона об экстрадиции, позволяющего выдавать Пекину подозреваемых в нарушении китайских законов. В результате массовых протестов, переросших в столкновения, инициатива была отозвана.

Уже тогда ситуация в Гонконге стала поводом для перепалки между Пекином и США, которые заявляли о неприемлемости жесткого подавления протестов. Китай заявлял, что это внутренний вопрос, вмешательство в который он считает недопустимым. Между тем, Пекин усвоил, что поддержка Запада протестующих, может лишь усилить протестные настроения и, судя по всему, как только накал схлынул, приступил к мерам, которые бы защитили его от повтора ситуации. Результатом и стал закон о безопасности, и помимо ответственности за «мятеж, сепаратизм и измену» он также запрещает «деятельность иностранных и внешних сил», вмешивающихся в дела Гонконга.

«При необходимости соответствующие органы национальной безопасности центрального народного правительства будут создавать агентства в [Гонконге] для выполнения соответствующих обязанностей по обеспечению национальной безопасности», — говорится в документе.

От Соединенных Штатов снова поступила негативная реакция в отношении Пекина. Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Пэт Туми приступили к работе над законопроектом, подразумевающим санкции в отношении тех китайских чиновников, кто несет ответственность за «нарушение прав» в Гонконге. Лидер республиканского большинства сената конгресса США Митч Макконнелл заявил, что Белый дом пересмотрит американо-китайские отношения в случае, если Пекин продолжит оказывать давление на Гонконг.

Не стесняется в выражениях и высшее руководство страны. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон может пересмотреть свое отношение к статусу Гонконга. Позже советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил в интервью NBC, что Белый дом может ввести санкции в отношении Китая.

«Похоже, что с этим законом о национальной безопасности они собираются, в основном, захватить Гонконг, и если они это сделают, то госсекретарь Помпео, скорее всего, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии, и если это произойдет, то будут введены санкции против Гонконга и Китая», — сказал он.

Китай же снова повторяет свои заявления о недопустимости постороннего вмешательства в его внутренние дела, в том числе и по вопросам, касающимся Гонконга.

«Соответствующие вопросы относятся ко внутренней политике Китая, в которую не имеет права вмешиваться ни одна страна в мире, — заявлял официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе брифинга. — Китайское правительство настроено решительно и будет защищать суверенитет и национальные интересы КНР. <…> Мы решительно против того, чтобы иностранные политические силы вмешивались в вопросы Гонконга, мы не изменим своей позиции».

За последние годы американские компании стали крупнейшими инвесторами Гонконга, а разразившиеся в прошлом году антиправительственные протесты, сделали эту территорию еще более заметной для Вашингтона. Соответственно, за защитой США стоят не только накопившееся раздражение Белого дома и его геополитические амбиции, но и холодный расчет.

Однако, так или иначе, очередная перепалка между США и Китаем воспринимается как повод для усиления напряжения между сторонами. В арсенале Белого дома, действительно, достаточно тем для уколов в адрес Пекина. Последним ярким примером стали критические замечания политического руководства США о «китайском происхождении» коронавируса COVID-19. Дональд Трамп упорно называет вирус «китайским», требует расследования распространения заболевания, и утверждает, что власти КНР поздно и не в полной мере проинформировали мировое сообществе о коронавирусе.

Трамп упорно намерен переломить ситуацию в отношениях с Китаем в свою пользу, и именно Гонконг стал самым удобным для этого предлогом, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«С коронавирусом не все поддержали союзники, не очень охотно восприняли его расследования и требования каких-то компенсаций и в самой Америке, там это было воспринято скептически. А вот Гонконг, когда речь зашла о привычных проблемах, права человека и их ограничение, вот тут Трамп почувствовал себя на коне — наконец, он может предъявить Китаю какие-то серьезные претензии, причем связанные уже с политикой, по которой трудно будет у него дома, в конгрессе, что-то возразить. Из-за этого они так вцепились в этот Гонконг», — отмечает эксперт.

Поддержку по этой ситуации Белый дом может получить и у союзников. Ранее МИД Канады, Великобритании и Австралии выпустили совместное заявление, осуждающие законопроект КНР. Принятие инициативы без непосредственного участия жителей Гонконга, законодательных или судебных органов не соответствует соблюдению принципа «одна страна — две системы», говорится в заявлении. Дипломаты также напомнили о подписанной декларации между Китаем и Великобританией, которая гарантирует Гонконгу высокую степень автономии.

«Здесь вина Китая бесспорна [в глазах Запада]. И среди союзников и англичане это поддержат, и все остальные, естественно, они будут все тут заодно выступать против Китая единым фронтом, поэтому это могут быть и совместные действия ряда стран», — отмечает Юрий Рогулев.

В воскресенье, 24 мая, тысячи людей вышли на улицы Гонконга в знак протеста против закона о безопасности, сообщает South China Morning Post. По меньшей мере 180 из них были задержаны полицией. Протестующие блокировали дороги, разбивали светофоры, разжигали пожары и бросали в сотрудников правоохранительных органов кирпичи.

Полиция использовали для разгона митинга слезоточивый газ и водяные пушки. По меньшей мере, десять человек были госпитализированы в результате протестов.

Волну недовольства спровоцировали заявления вице-премьера Китая Хань Чжэна. Он заявил, что решимость Пекина принять закон не стоит недооценивать, а власти Гонконга должны будут «реализовать его до конца».

Стоит отметить, что основной закон Гонконга подразумевает, что Пекин имеет право на этот шаг, однако до сегодняшнего дня власти КНР не прибегали к такому решению. Теперь же Китай намерен изменить третье приложение к Основному закону Гонконга, в котором перечислены общенациональные законы, распространяющиеся на Специальный административный район Китая. Власти Китая также ссылаются на то, что законодательный совет Гонконга не может самостоятельно принять закон о национальной безопасности с учетом политической ситуации в районе.

Накануне пресс-секретарь ВСНП заявил, что такой шаг лежит в направлении укрепления принципа, на котором построены отношения двух сторон «одна страна — две системы». Этот принцип гарантирует суверенитет Китая над Гонконгом, Макао и в теории — Тайванем. Однако взамен Пекин обязуется сохранять сложившееся на этих территориях внутреннее устройство, не преуменьшать роль местного самоуправления и действующих там свобод. Гонконг любые вопросы, связанные с автономией, воспринимает крайне болезненно.