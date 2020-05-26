Ловушка Байдена: как Украину втягивают в американские выборы

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после публикации записей разговоров, предположительно, экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Следователи начали проверку незаконной установки прослушивающих устройств в офисе бывшего украинского лидера, пишет «Украинская правда» со ссылкой на материалы Единого реестра досудебных расследований.

Согласно документу, возможное использование «жучков» могло нанести ущерб государственным интересам Украины. При этом в материалах имя Порошенко не фигурирует, но источники издания подтвердили, что дело связано именно с прослушкой кабинета бывшего президента.

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Записи предполагаемых разговоров Байдена, Порошенко и бывшего главы Госдепа Джона Керри 19 мая обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. На пленках обсуждаются украинские внутриполитические вопросы, в частности, увольнение генпрокурора Виктора Шокина в обмен на получение финансовой помощи от США, что свидетельствует о вмешательстве Вашингтона в дела Украины.

В настоящее время даже у Деркача нет полной уверенности, что на записях говорят именно Порошенко, Байден и Керри, но голоса участников переговоров, действительно, очень похожи. Тем не менее офис генпрокурора Украины все же завел уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью в отношении бывшего украинского лидера, приобщив пленки к расследованию.

Американская угроза

Появление стороннего разбирательства в ГБР можно рассматривать как антипод делу о госизмене, но по факту оно таковым не является. По словам Деркача, он получил записи от неких журналистов, но источник реального «слива» все же неизвестен. Возможная прослушка кабинета первого лица государства — событие достаточно неординарное, поэтому ничего удивительно в поиске «шпиона» нет.

Главный вопрос в том, как в дальнейшем будет продвигаться расследование всплывших записей. Если говорить о влиянии на американскую сторону, то его фактически нет. Президент США Дональд Трамп, который зачастую использует любую возможность для атаки на своего соперника, пока что игнорирует эту историю, хотя утверждать, что он не воспользуется этим в дальнейшем, никто не берется.

Касательно американской прессы, среди крупных изданий новый скандал осветили лишь в The Washington Post, лояльном Демократической партии. Ряд публикаций газеты вышли с лейтмотивом — в пленках ничего нет, да и необходимости в расследовании тоже нет.

Украинские СМИ увидели в материалах американского издания определенный посыл для Киева.

Как отмечает «Страна.ua», WP пишет, что, используя «пленки Деркача» в своих внутриполитических целях, президент Украины Владимир Зеленский «должен понимать», что примыкая к кампании против Байдена, он «может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США».

Тем самым газета якобы передает предупреждение украинскому лидеру, которому он пока не последовал. Зеленский, напротив, поддержал расследование скандальных разговоров Порошенко.

«Они так управляли страной, что их ждет еще очень много разных приключений, разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все-таки не мои. Будут расследовать, я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена, но это — к правоохранителям», — говорил президент Украины.

В своих заявлениях Зеленский все же делал больше упор на Порошенко, а не Байдена, стремясь отчасти намекнуть на выполнение своего предвыборного обещания — «посадить Порошенко».

Сложный выбор

Впрочем, любое расследование так или иначе затронет бывшего вице-президента США, который заочно уже стал претендентом на пост главы государства от демократов. Таким образом, Киев вновь встает перед выбором, кого поддержать в американской внутриполитической борьбе.

В 2016 году Порошенко сделал ставку на демократов и их кандидата Хиллари Клинтон, о чем не раз говорил Трамп, обвиняя украинскую сторону во вмешательстве в выборы. Начиная дело по разговором экс-президента с Байденом, Зеленский фактически принимает сторону действующего американского лидера, ставя на его возможное переизбрание.

При этом формально никаких сигналов от Белого дома по его отношению к расследованию все еще не поступало, единственной реакцией можно считать пост в Twitter от Дональда Трампа-младшего — он разместил видео с «пленками» и заявил, что это нанесет удар по Байдену.

К слову, Зеленского уже второй раз за год втягивают во внутриполитическую борьбу в США практически по той же теме. Так, в сентябре прошлого года его разговор с Трампом стал причиной для запуска импичмента в отношении американского лидера со стороны демократов в палате представителей.

Расследование началось из-за того, что президент США попросил своего украинского коллегу открыть дело против украинской фирмы Burisma, связанной с сыном Байдена — Хантером. Байден-младший входил в правление компании, когда генпрокурор Шокин организовал разбирательство в отношении Bursima. По мнению Трампа, Байден добивался его увольнения у Порошенко, чтобы прекратить дело против компании сына. Сам бывший вице-президент требования отставки Шокина не скрывает, но объясняет это необходимостью антикоррупционных реформ на Украине.

Когда демократы запустили процедуру импичмента в отношении Трампа, Зеленский оказался перед дилеммой — выполнить просьбу президента США или отказаться от запуска расследования. В тот раз президент Украины выбрал второе, отчасти сыграв в пользу демократов. Однако в итоге Трамп был полностью оправдан, спутав карты своим противникам и Зеленскому.

Серьезных последствий в отношении Украины не последовало, по крайней мере официально, но теперь ситуация изменилась. До выборов президента США остается меньше шести месяцев, и неправильное решение Зеленского может создать серьезные риски для взаимодействия с Вашингтоном в будущем.

Хорошие отношения Украине необходимы, так как США — один из крупнейших финансовых доноров страны. Только для укрепления обороноспособности украинских сил начиная с 2014 года Вашингтон выделил более $1,3 млрд.