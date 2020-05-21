«Мы зависимы»: почему Швеции не помог отказ от карантина

В ситуации с пандемией коронавируса Швеция стала страной-экспериментом, чьих результатов по борьбе с самой вспышкой заболевания и защите экономики ждал с нетерпением весь мир. Она стала единственным членом Евросоюза, который не прибег к введению жесткого карантина.

По первому вопросу Стокгольм не продемонстрировал эффективного результата — по последним данным в стране выявлено 31 523 случаев коронавируса, из которых 3 831 смертельные.

К примеру, в Дании выявлено 11 117 случаев инфицирования (554 летальных исхода), в Норвегии 8 281 случаев (234 смертельных), а в Финляндии — 6 443 (304 смертельных). По состоянию на конец апреля смертность от COVID-19 в Швеции составляла 12%, в то время как в Италии на пике эпидемии она дошла до 13%.

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Впрочем, чуда на этом направлении от Швеции никто не ожидал. Вместе с тем страны, которые готовятся потуже затягивать пояса после карантина, желали увидеть, как скажется на экономике Стокгольма отсутствие ограничительных мер. И, что примечательно, оказалось, что финансовый кризис не обойдет Швецию стороной.

Последние оценки экспертов показывают, что экономический спад в Швеции в первые три месяца 2020 года был менее резким, чем в других странах Европы. Так, наблюдалось сокращение на 0,3% против среднего показателя в 3,8% в еврозоне. Однако сейчас Стокгольм, как и все остальные страны ЕС, готовится к кризису.

«Экономические последствия пандемии будут значительными», — говорится в отчете Центрального банка Швеции.

ВВП страны в долгосрочной перспективе может сократиться на 7-10%, что является катастрофическим показателем для страны. Помимо этого, Швеция может столкнуться с уровнем безработицы в 9-10% в этом году. В прошлом году этот показатель составил 6,8%.

Подобные перспективы стали результатом зависимости Швеции от экспорта в остальные страны ЕС. Благодаря конкурентоспособности продукции промышленного производства на мировых рынках, Швеция стала страной с ярко выраженной экспортной ориентированностью экономики и широкими внешнеторговыми связями. Возможность продолжать работу среднего бизнеса не может компенсировать огромные потери при остановке производства крупных производителей.

«Кризис еще раз показал нам, насколько мы зависимы от экспорта, — сказал мэр Гетеборга Аксель Джозефсон в интервью Politico. — Восстановление может занять больше времени, чем думают люди».

Опыт Стокгольма в борьбе со вспышкой коронавируса и его экономического воздействия будет иметь особое значение для остальных стран-членов ЕС, которые сейчас приступили к постепенному ослаблению ограничений. В ближайшем будущем их жизнь будет протекать по шведскому сценарию.

Гражданам страны можно было свободно передвигаться по городам, посещать работу, ходить в салоны красоты, рестораны и торговые центры. Школы и детские сады все это время принимали детей. Лишь в конце марта правительство утвердило несколько запретов. В частности, были запрещены мероприятия с числом участников свыше 50 человек и закрыты для посещения дома престарелых.

В целом же, стратегия Стокгольма основывалась на рекомендациях — гражданам советовали соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, носить маски в общественных местах и по возможности работать удаленно.

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл утверждал, что введение жестких мер и закрытие границ, в основном, бесполезно.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявлял, что в борьбе с коронавирусом полагается на чувство здравого смысла граждан страны. И, к слову, шведы оправдали его ожидания.

Хотя у них есть возможность посещать салоны красоты и обедать в ресторанах, многие решили не делать этого в целях своей безопасности. Шведы имеют высокий уровень доверия к властям и решили прислушаться к рекомендациям, что для бизнеса было равнозначно запрету его работы. Это, в свою очередь, лишь усугубило урон, нанесенный экономике сокращением экспорта.

В прошлый четверг министр финансов Швеции Магдалена Андерссон в ходе брифинга представила экономические перспективы страны. Она привела в пример, продажи в одном из магазинов одежды, представительства которого есть в разных странах Европы, — в Швеции продажи упали меньше, чем в любом другом государстве. Вместе с тем разница между Стокгольмом и Копенгагеном незначительна.

Исследование, проведенное университетом Копенгагена, демонстрирует также, что потребительские расходы в обеих странах сократились на примерно одинаковые суммы, несмотря на разные подходы к борьбе с пандемией.

Кроме того, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, указывает и на убытки страны в сфере туризма.

«С учетом того, что Швеция — это страна Евросоюза, которая завязана на едином экономическом пространстве, много продукции шведской поставляется на экспорт, они получают и по импорту достаточно много, — нельзя сказать что Швеция не понесла потери, это совсем неправильно», — отмечает эксперт.

Министр финансов Швеции предупредила, что страна еще столкнется с экономическими последствиями от пандемии. «Есть много свидетельств, что большое падение экономики придет во втором квартале», — сказала она.