Прежней свободы не будет: Лавров рассказал о последствиях пандемии

У правительства «нет и никогда не было» планов по введению выездных виз для россиян. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», — подчеркнул глава МИДа.

Вопрос изменения правил выезда граждан страны за границу никто сейчас не обсуждает, добавил Лавров. Он также посчитал нужным напомнить, что Конституция РФ гарантирует россиянам право на свободу передвижения.

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И все же прежней свободы, какая существовала до начала пандемии коронавируса, после ее завершения не будет, добавил министр. «Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», — отметил Лавров.

Сохранятся «перестраховочные» меры, чтобы предотвратить повторные вспышки инфекции. Восстанавливаться «глобальные мирохозяйственные связи» будут еще долго.

Лавров также считает, что возникновение коронавируса нового типа в Китае не может считаться поводом для санкций против КНР. «Существует необходимость разобраться в конкретных причинах появления этого вируса, почему начался процесс передачи от человека к человеку. Это в дальнейшем будет иметь ключевое значение в выработке противоядия и поможет застраховаться», — подчеркнул глава российского МИДа.

Он напомнил, что китайское руководство сообщило о вспышке COVID-19 в Ухане еще в конце декабря, поэтому «некорректно» обвинять Пекин в попытках «скрыть информацию о пандемии».

«Говорить о том, что китайцы закрывались от ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — «Газета.Ru») или что ВОЗ не была в курсе или была в курсе, но утаивала какую-то информацию, по меньшей мере некорректно», — резюмировал министр.

Сейчас выезд и въезд в Россию для подавляющего большинства граждан ограничен из-за пандемии — исключение касается лиц, возвращающихся из-за границы «вывозными» рейсами и людей с двойным гражданством.

В конце апреля россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешили покинуть страну. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Как обозначено в постановлении, речь идет о возможности однократного выезда за пределы России. Срок, в течение которого будет действовать такая мера, в документе не уточняется. До сих пор выехать из России могли только иностранцы.

Российские авиакомпании с 27 марта прекратили международные чартерные и регулярные рейсы. Такое решение принял президиум координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Исключение составили маршруты, которые были организованы для возврата остающихся за границей россиян.

На следующий день после этого Мишустин распорядился полностью закрыть границы страны для профилактики распространения заболевания. Ограничения не распространялись на некоторые категории граждан, в том числе сотрудников дипломатических миссий, тех, кто выезжает из России в связи со смертью близкого родственника, а также жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с российскими паспортами.

Отметим также, что глава МИД Сергей Лавров уже ранее подчеркивал, власти страны не обсуждают возможность введения виз, дающих право на выезд из страны.

«Выездных виз точно никто не планирует вводить, и я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в практическом плане обсуждаться», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности изменения порядка выезда россиян за границу после выхода из режима самоизоляции. Он напомнил, что в соответствии со статьей 27 Основного закона «каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации».

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, у тех, кто захочет выехать из России после возобновления прерванного из-за коронавируса пассажирского сообщения, нет оснований опасаться за свое конституционное право.

«Пока этот вопрос вообще никем не обсуждается, я не думаю, что у нас сейчас есть желающие в стране выехать за границу», — подчеркнул Лавров.