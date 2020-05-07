«Как можно скорее»: выборы президента Польши состоятся дистанционно

Польский сейм (нижняя палата парламента) приняла отклоненный верхней палатой законопроект о дистанционных выборах президента.

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5 мая сенат отклонил инициативу, однако уже на следующий день сейм преодолел наложенное им вето. Закон поддержали 236 депутатов, против выступили 213.

Однако выборы 10 мая все же не состоятся, как на это рассчитывало правительство.

Государственная избирательная комиссия из-за планов в условиях пандемии коронавируса организовать голосование по почте не успела подготовить все необходимое для проведения выборов, а принятие инициативы о дистанционном голосовании затянулось.

«После истечения срока 10 мая 2020 года и предполагаемого признания верховным судом выборов несостоявшимися в связи с тем, что они не были проведены, спикер сейма Польши объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок», — заявили в среду лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, а также его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.

При этом они отметили, что нашли решение, которое «гарантирует полякам возможность участвовать в демократических выборах».

Первый тур президентских выборов был назначен на 10 мая, соответственно, на его подготовку осталось всего два дня. Как ожидается, выборы будут перенесены на июнь. Такую возможность, в частности, не исключал ранее вице-премьер Польши Яцек Сасин. На днях он сообщил, что правительство может перенести выборы на 17 или 23 мая.

«В преддверии выборов поляки не знают, когда состоится голосование. За этот беспорядок несет ответственность сенат вместе с оппозицией. Они приняли решение о торпедировании выборов, — заявлял он. — Если акт вступит в силу 7 мая, подготовить избирательный процесс в течение двух дней невозможно. Подобные задержки связаны со злым умыслом».

Инициатива предполагает проведение выборов дистанционно как в первом, так и во втором туре. Каждый гражданин должен будет принести заполненный бюллетень, а также заявление о том, что свой голос он отдал лично, а процедура была проведена тайно. Документы необходимо опустить в специальный ящик в той коммуне, к которой привязан голосующий. В случае, если избиратель совершил какие-либо махинации со своей или чужой картой для голосования или заявлением, ему может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

Некоторые политики в Польше и за ее пределами при этом выступают против проведения выборов в таких условиях. С совместным заявлением, в частности, выступили бывшие президенты и премьер-министры Польши — Лех Валенса (был президентом в 1990-1995 годах), Александр Квасьневский (1995-2005), Бронислав Коморовский (2010-2015), бывшие премьер-министры республики Ян Кшиштоф Белецкий (1991), Влодзимеж Цимошевич (1996-1997), Лешек Миллер (2001-2004), Марек Белька (2004-2005), Казимеж Марцинкевич (2005-2006), Эва Копач (2014-2015).

«Процедура заочного голосования по форме и по времени, предложенная правящей партией, это псевдо-выборы. Мы не будем участвовать в них. Мы надеемся, что кандидаты и избиратели, которые разделяют нашу озабоченность о демократическом будущем Польши, поступят аналогичным образом», — говорится в заявлении.

Не участвовать в выборах призвал и бывший глава Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск. По его словам, дистанционное голосование не имеет ничего общего с демократическими выборами. В своем видеообращении он заявил, что голосование, даже проведенное подобным путем, не может гарантировать безопасность граждан. Кроме того, Туск подчеркнул, что в таких условиях не может быть гарантирована тайна голосования. Политик призвал перенести выборы, которые смогла бы провести «государственная избирательная комиссия по рекомендации врачей и экспертов, а не действующая власть любой ценой в собственных политических интересах».

Действительно, проведение выборов в запланированную дату играет на руку сегодняшнему правительству Польши. Сейчас у действующего президента Анджея Дуды весьма высокий рейтинг, соответственно, он хотел бы воспользоваться своим положением.

Как отмечает Politico, в конце апреля главу государства поддерживали 58% граждан, в то время как рейтинг остальных кандидатов варьируется от 5 до 11%. Такой расклад обеспечивает победу Дуды еще в первом туре.

Помимо него за президентское кресло поборется еще пять кандидатов — экс-министр по делам семьи, труда и социальной политике Владислав Косиняк-Камыш, журналист и общественный деятель Шимон Головня, вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блоньская, бывший депутат сейма Кшиштоф Босак и бывший мэр города Слупск и ЛГБТ-активист Роберт Бедронь.

Высокий рейтинг действующего президента объясняется во многом сложившейся в мире ситуацией и вытекающими из нее психологическими причинами. Дело в том, что кризисные для страны времена заставляют людей сплотиться вокруг лидера. Многие европейские политики сейчас находятся на волне своей популярности — во время пандемии рейтинги значительно выросли у канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джузеппе Конте, канцлера Австрии Себастьяна Курца, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

При этом политический успех лидеров, вероятнее всего, не будет долгим. После пандемии страны столкнутся с другой, гораздо более сложно решаемой проблемой — восстановлением разрушенной после карантина экономики. И в этот период граждане страны будут предъявлять к руководству совсем иные требования.

На выходе из ограничений, столкнувшись с безработицей, рейтинг политических лидеров может, напротив, значительно просесть. В таких условиях выходить на выборы означало бы куда более значительные риски.

К тому же, существует еще один фактор удобства проведения голосования во время пандемии — это, очевидно, не сыграет на руку оппозиции.

Польша станет первой страной, в которой выборы президента пройдут дистанционно из-за пандемией коронавируса. По последним данным, в стране выявлено 14 740 случаев заболевания, из которых 733 смертельные.

Для борьбы с распространением вируса правительство ввело жесткие ограничительные меры, в том числе, запретив проводить все массовые мероприятия, что, несомненно, сказывается на возможностях избирательной кампании оппозиционных кандидатов.

К тому же, атмосфера напряженности и даже страха заставляет СМИ двигаться в направлении меньшей беспристрастности, а оппозицию — на некоторое время отставить противостояния.

Так или иначе, сейчас ситуация выглядит так, будто властям Польши попросту не нужно идти на фальсификацию — с высокой долей вероятности Дуда получит первое место и без этого. На руку президенту играет только время, и правящей партии страны «Право и справедливость» удалось его выкроить — в сейме большинство мест принадлежит именно ей и партнерам из «Согласия».

«Меня радует достигнутое соглашение, — заявил сегодня Анджей Дуда, комментируя решение правящей партии о переносе выборов. — Надеюсь, что выборы президента будут проведены как можно скорее, что президентские выборы будут проведены безопасным для всех нас способом».