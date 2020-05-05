«Измышления»: посольство РФ раскритиковало Пулитцеровскую премию

Российское диппредставительство в Вашингтоне опубликовало в Facebook заявление, в котором раскритиковало серии выдержанных в критическом тоне публикаций газеты The New York Times о России, отмеченных Пулитцеровской премией.

Реклама

«Рассматриваем данную серию статей The New York Times о России как прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов», — подчеркнули российские дипломаты.

The New York Times получила три награды за восемь статей и видеоматериалов, в том числе об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии и о предполагаемом вмешательстве России в дела других государств, таких как Ливия, Сирия и Центральноафриканская Республика.

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации «Международная журналистика» отмечены сотрудники газеты The New York Times за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни», о противоправных действиях российских властей. По словам дипломатов из РФ, «большой риск» в этом есть только для репутации.

В сопроводительной записке не было обозначено, за какие именно материалы изданию присудили премию. При этом на сайте The New York Times уточнили, что оргкомитет премии отметил газету за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других стран с момента президентских выборов в США в 2016 году.

«Три года назад Пулитцеровская премия уже вручалась The New York Times за демонизацию России. Подобное скоропортящееся «творчество» очевидно требует периодических престижных наград. Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью», — пояснили в посольстве.

Ситуация возмутила и члена международного комитета Совфеда Олега Морозова. Он сказал РИА «Новости», что статьи в американских СМИ давно стали элементом пропаганды и частью информационной войны.

«Порадуемся за американских журналистов. Если бы не [президент России Владимир] Путин и не Россия, где бы они черпали вдохновение для своих публикаций?» — отметил сенатор.

Он указал на работу большой пропагандистской машины, оплаченной в том числе американскими налогоплательщиками. «Ибо американские власти в широком смысле, включая демократов, щедро финансируют этот антироссийский шабаш. Все по законам современных информационных войн», — обратил внимание политик.

Пулицеровская премия в области международной журналистики была присуждена газете The New York Times за публикации о президенте России Владимире Путине в 2017 году.

«Приз за международную журналистику присуждается сотрудникам газеты The New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом», — объявили тогда организаторы.

В тексте заявления критически говорилось о методах, которые российские власти применяли для достижения целей на мировой арене.

Руководитель оргкомитета премии Майкл Прайд объяснил решение выдвинуть сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию тем, что их материалы о российском президенте занимали первые места в списке важных новостей на протяжении долгого времени. «Эта тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», — уточнил он в беседе с ТАСС.

В тот год издание также получило премию еще в двух номинациях: за очерк и за новостную фотографию.

Пулитцеровская премия — это одна из самых престижных в Соединенных Штатах наград в области журналистики. Ее вручают ежегодно с 1917 года за публикации в газетах, журналах и на сайтах в различных жанрах. Кроме того, есть другая коллегия, которая присуждает награды в области литературы, музыки и театра.