Без алкоголя и шашлыков: что россиянам рекомендуют на праздники

Москвичам стоит продолжать строго соблюдать режим самоизоляции, который продлили в городе до 11 мая включительно, посоветовали на сайте управления Роспотребнадзора по столице. В ведомстве также призвали максимально ограничить контакты, воздержаться от пикников на природе, от посещения родственников и друзей, а особенно людей старше 60 лет.

Поздравлять друзей и знакомых с праздниками лучше с помощью соцсетей и телефона.

Если жителям понадобится выехать из города, в Роспотребнадзоре посоветовали передвигаться на личном транспорте или такси, а в общественном транспорте носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию. Помимо этого в ведомстве рекомендуют не трогать поручни и не прикасаться к дверям без перчаток. В противном случае нужно сразу же использовать антисептик.

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«На отдыхе: не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м); гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома; соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд», — указали в материале на сайте Роспотребнадзора.

Тем, кто находится на природе, напомнили о начале сезона активности клещей. По этой причине запрещено ходить по нескошенной траве. Находясь на природе, необходимо надевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, а также регулярно проверять, нет ли на теле клещей.

Помимо того, Роспотребнадзор также дал россиянам рекомендации по безопасному питанию. В ведомстве посоветовали перед приготовлением еды и ее употреблением мыть руки проточной или бутилированной водой либо обрабатывать их антисептиком. Овощи и фрукты нужно мыть проточной водой, а продукты хранить с соблюдением температурного режима.

Представители ведомства также рекомендовали отказаться от алкоголя, поскольку он уменьшает способность организма противостоять инфекциям, в том числе коронавирусу.

Гражданам в очередной раз напомнили, что при ухудшении самочувствия необходимо немедленно самоизолироваться и обратиться за медицинской помощью, вызвав врачей на дом.

Накануне президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Глава государства дал поручение разработать план постепенного снятия ограничений и отмены режима самоизоляции с 12 мая.

С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России на данный момент зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972.

Ранее глава федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил «Газете.Ru», что вспышка заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад уже после майских праздников. По его словам, ситуация с распространением инфекции будет зависеть от каждого региона в отдельности.

В тех субъектах, где были приняты эффективные меры против COVID-19, число заболевших так и останется на минимальном уровне.

«Я поддерживаю распространенное мнение о том, что улучшения в нашей стране будут заметны уже после майских праздников. Однако надо будет подумать о том, какие меры оставить после того, как основные ограничения будут сняты. На мой взгляд, самыми эффективными будут маски — некоторое время придется их еще поносить. Уже не говорю о мытье рук, потому что надеюсь, что эти меры все постоянно соблюдают», — подчеркнул Покровский.

При этом главный терапевт Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Александр Чучалин выразил мнение, что ситуация с распространением коронавируса в России улучшится не раньше июня. Он напомнил, что все вирусные заболевания имеют определенный цикл — не станет исключением и COVID-19.