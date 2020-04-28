Штраф и дисквалификация: чиновников накажут за хамство

В Государственную думу внесут законопроект, предусматривающий административное наказание чиновников за хамство в адрес граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя секретаря генсовета «Единой России», главу думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна.

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«Это <...> поправки в КоАП. Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание <...> — не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать», — отметил парламентарий.

Чиновникам за оскорбление грозит штраф — он составит от 50 до 100 тыс. руб. при первом нарушении и от 100 до 150 тыс. руб. — при повторном нарушении. Дисквалификация за первый проступок предлагается на срок до одного года, для тех, кто не сделал выводы и нахамил опять, — до двух лет.

В конце января президент РФ Владимир Путин осудил хамское отношение отдельных чиновников к российским гражданам. Бороться с этим нужно законными методами, подчеркнул глава государства.

«Строже надо подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Но действующий закон позволяет принимать необходимые решения в отношении должностных лиц, которых надо выметать из органов власти», — сказал Путин.

Скандальные поступки российских чиновников регулярно привлекают внимание СМИ и властей. Последний из громких случаев — увольнение нагрубившего сотрудникам в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли РФ. В ижевском аэропорту от Овсянникова потребовали пройти через рамку металлодетектора. Прибор несколько раз срабатывал и издавал сигнал. После у чиновника попросили посадочный талон — по словам сотрудников аэропорта, из-за распространения коронавируса только так можно было пройти в здание.

Однако замминистра отказался предъявить талон и пошел к стойке регистрации, чтобы его получить. По данным правоохранительных органов, Овсянников начал ругаться с сотрудниками и нецензурно выражаться.

«В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — рассказали в органах охраны правопорядка.

По словам самого Овсянникова, он все требования сотрудников авиационной безопасности выполнил.

«Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку. <...> Спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», — заявил он впоследствии.

Из партии Овсянникова также исключили. «[Его] поведению в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — подчеркнул секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

В январе нынешнего года в сети появилось видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин в Чебоксарах. На записи видно, как

губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел во время смотра аварийно-спасательной техники.

Ролик вызвал резкое осуждение — главу региона обвинили в оскорблении сотрудника МЧС. Спустя несколько дней инцидент обсуждался комиссией по этике «Единой России». В результате было принято единогласное решение рекомендовать президиуму генсовета исключить экс-губернатора из партии. «Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению», — заявил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Игнатьев поступил крайне неуважительно по отношению к офицеру МЧС, за что и был уволен лично президентом России Владимиром Путиным, пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.