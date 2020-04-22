У власти должен быть Ким: что происходит в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытается связаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы узнать о состоянии его здоровья. «Ну, возможно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга.

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Глава Белого дома отметил, что если информация о состоянии здоровья Кима соответствует действительно, «это очень серьезно». «Я хочу пожелать ему здоровья, — сказал Трамп, отметив, что у него с Кимом складываются отличные отношения. — Я хотел бы, чтобы с ним все было нормально».

В то же время президент США отметил, что официального подтверждения сообщений о состоянии здоровья Ким Чен Ына до сих пор не поступало, а потому делать однозначные выводы преждевременно:

«Никто этого не подтвердил… Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю».

CNN, в свою очередь, ссылаются на источники в американской разведке, у которых есть прямой доступ к информации о положении дел в Пхеньяне. По информации телеканала, северокорейский лидер пребывает в критическом состоянии после операции. Тем не менее, по словам одного из источников, сейчас рано говорить, насколько серьезна угроза его здоровью.

Председатель Шредингера

Поводом для спекуляций на эту тему стало то, что Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда и основателя КНДР Ким Ир Сена, прошедшее 15 апреля.

За четыре дня до этого, 11 апреля, Ким Чен Ын присутствовал на правительственном заседании, а на следующий день в Пхеньяне заметили вертолет и передвижение машин, которые обычно перевозят первое лицо. По информации южнокорейского издания Daily NK, с 12 апреля глава государства неоднократно проходил процедуры, связанные с лечением сердечно-сосудистой системы. В этот день в специализированную больницу для высшего руководства КНДР были вызваны лучшие хирурги из столичных клиник.

Согласно предоставленной журналистами информации, лечение понадобилось Ким Чен Ыну из-за «чрезмерного курения, проблем с лишним весом и переработок».

В издании также обратили внимание, что лидер КНДР уже с августа 2019 года чувствовал себя плохо из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Журналисты отметили, что его состояние ухудшилось после ряда подъемов на гору Пэктусан.

В пользу предположений о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына может говорить отсутствие опровержений со стороны властей и СМИ Северной Кореи. Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, бежавший из страны в Южную Корею в 2016 году, в разговоре с агентством Reuters отметил, что это не обычное поведение для северокорейских медиа. Он отметил, что в прошлом СМИ КНДР достаточно оперативно опровергали любую негативную информацию о председателе.

С другой стороны, версию о болезни Кима не подтверждают в наиболее осведомленном о делах Пхеньяна Сеуле. Агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи назвало новости о состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР не соответствующими действительности. «Насколько мне известно, ничего такого, что позволило бы предполагать наличие (проблем со здоровьем у Ким Чен Ына), не наблюдалось», — подчеркнул правительственный источник, ответственный за северокорейское направление.

Другой собеседник агентства в правительстве также отметил, что не было никаких признаков того, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии. По его словам, распространяемая об этом информация не правдива.

То же самое позже сказал журналистам и представитель администрации президента Республики Корея.

«До сих пор внутри Северной Кореи не было заметно специфических тенденций. Нам нечем подтвердить слухи о проблемах со здоровьем у председателя Кима», — подчеркнул официальный представитель южнокорейского президента Кан Мин Сок.

Кроме того, существует альтернативное мнение, объясняющее отсутствие Ким Чен Ына на публике. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, исчезновение председателя может быть связано с мерами по защите главы государства от коронавируса нового типа.

Чепа в разговоре с агентством «Интерфакс» заявил о своей уверенности в том, что в КНДР «предпринимаются все усилия, чтобы уберечь руководство страны от вируса». При этом он отметил, что информации о распространении коронавируса в Северной Корее нет, несмотря на то, что она находится рядом с Южной Кореей и Китаем.

Сестра прикроет

Так или иначе, информация о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына провоцирует обсуждение будущего страны в случае преждевременной кончины ее лидера.

22 апреля японская газета Yomiuri сообщила, что

младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон может стать новым лидером страны в случае чрезвычайной ситуации.

Такой план действий якобы был согласован в конце 2019 года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии. По словам источника издания, знакомого с ходом трехсторонних переговоров Пхеньяна, Сеула и Вашингтона, такой сценарий будет реализован в случае смерти Ким Чен Ына или утраты им способности управлять страной.

На первый взгляд, такой вариант развития событий не кажется невозможным. В последнее время Ким Ё Чжон стала заметной публичной фигурой, по сути став вторым после своего брата человеком в стране.

При чем своему возвышению она несомненно обязана именно Ким Чен Ыну, вместе с которым училась в Швейцарии. Ее отец Ким Чен Ир вряд ли планировал для дочери большое будущее, ведь до его похорон в 2011 году о существовании Ким Ё Чжон вообще не было известно.

Еще три года спустя после смерти отца Ким Ё Чжон была впервые упомянута в качестве государственного служащего. Тогда, в 2014 году она сопровождала брата на голосование в Верховной народном собрании КНДР.

А в последнее время сестра руководителя принимает активное участие во внешней политике Пхеньяна.

В феврале 2018 года она принимала участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, став первым человеком из династии Ким, посетившим Южную Корею. Кроме того, она принимает активное участие в дипломатических контактах Пхеньяна с Сеулом, в апреле 2019 года она сопровождала брата во время его поездки во Владивосток.

Сейчас Ким Ё Чжон занимает пост первого заместителя начальника отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, а с марта 2019 года она также заседает в парламенте страны.

Дело семейное

Впрочем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра корееведения ИДВ РАН Константин Асмолов, доверять опубликованной в Yomiuri информации абсолютно нельзя. Эксперт указывает на сомнительность источников издания, а также на то, что

факт обсуждения возможного транзита власти, а тем более его итоги, редко становятся достоянием общественности даже в намного более открытых странах, чем КНДР.

«На мой взгляд, анти-пхеньяновская пропаганда просто раскачивает лодку, рассчитывая, что исчезновение Ким Чен Ына приведет к потере суверенитета КНДР», — говорит Асмолов.

Эксперт не доверяет также и сообщениям о критическом состоянии здоровья лидера КНДР. Но если допустить, что по тем или иным причинам Ким Чен Ын не сможет управлять страной, его сестра вполне может встать во главе государства. Однако любые рассуждения на эту тему эксперт назвал гаданием на кофейной гуще.

Сотрудник Института политических исследований Асан в Сеуле Ко Мён Хун в разговоре с изданием Foreign Policy отмечает: крайне маловероятно, что КНДР возглавит человек, не принадлежащий к правящей династии Кимов, поскольку в стране сложился негласный консенсус на эту тему. В этом контексте возможно допустить, что новым председателем Госсовета КНДР станет именно Ким Ё Чжон.

Однако традиционалистский уклад северокорейского общества вряд ли позволит женщине взять власть в стране даже не смотря на ее высокое положение в данный момент, считает Ко Мён Хун.

Наиболее вероятным кандидатом на роль лидера страны эксперт считает старшего брата Ким Чен Ына Ким Чен Чхоля. Изначально считалось, что именно он возглавит КНДР после смерти Ким Чен Ира, однако еще в 2009 году в СМИ просочилась информация, что он уступил своему младшему брату.

Причины такого расклада неизвестны до сих пор. Возможно, государственное управление банально не интересовало экс-наследника. По крайней мере, по информации Reuters, Ким Чен Чхоль в отличии от своей сестры до сих пор ведет тихую жизнь, никак не вмешиваясь в политику.

Что на самом деле произойдет в случае смерти или утраты Ким Чен Ыном трудоспособности предположить невозможно. Вполне вероятно, что такой сценарий в КНДР не рассматривается вовсе. Такой точки зрения придерживается профессор южнокорейского университета Кунмин Андрей Ланьков. В разговоре с российским агентством Sputnik эксперт указал, что подобные разговоры в Северной Корее вести в принципе не безопасно:

«При молодом вожде подготовка такого сценария в общем означает государственную измену. Представьте, вы начинаете думать о том, что произойдет, если нынешний лидер, которому и сорока-то нет, вдруг умрет. Вы представляете, что будет, если этот план станет известен? Вас естественно обвинят в том, что вы планируете убийство лидера. Поэтому никто составлять такой план без санкции самого Ким Чен Ына не будет, да даже и с санкцией подумает сто раз».